Навіщо класти туалетний папір на підвіконня: осінній лайфхак, про який мало хто знає

Важливо подбати про герметичність вікон ще до морозів

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Туалетний папір на підвіконні допомагає швидко помітити конденсат і відстежити появу вологи біля вікна. Якщо папір намок, це ознака, що через вікно у приміщення потрапляє багато холодного повітря.

"Телеграф" розповідає, як туалетний папір на вікні допоможе визначити, чи є потреба утеплювати вікна. Папір слугує індикатором: покладіть його біля вікна й перевіряйте, чи залишається він сухим. Якщо намокне – це сигнал, що волога накопичується і потрібно зайнятися вікнами.

Для чого на підвіконня кладуть рулон туалетного паперу. Фото: Телеграф/ШІ

Що робити, якщо папір став вологим

Спершу знайдіть, звідки тягне холод: проведіть долонею вздовж закритої стулки, стиків рами, укосів і підвіконня. Якщо дме між стулкою та рамою, огляньте ущільнювач. Очистьте його й поверхню прилягання від пилу та бруду. Потріскану, затверділу або пошкоджену гуму замініть на ущільнювач відповідного профілю.

Якщо ущільнювач цілий, але стулка прилягає нещільно або перекошена, потрібно відрегулювати фурнітуру. Не затягуйте механізми навмання: надмірний притиск пришвидшує зношення гуми. Якщо вікно важко закривається або стулка зачіпає раму, регулювання краще доручити майстру. Також потрібно герметизувати щілини біля підвіконня та стики рами з укосами.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо перед холодами ставлять миску з сіллю на вікно. Це простий та дієвий спосіб від зайвої вогкості.