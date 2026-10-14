Зачем класть туалетную бумагу на подоконник: осенний лайфхак, о котором мало кто знает

Важно позаботиться о герметичности окон еще до морозов

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Туалетная бумага на подоконнике помогает быстро заметить конденсат и отследить появление влаги у окна. Если бумага намокла, это признак, что через окно в помещение попадает много холодного воздуха.

"Телеграф" рассказывает, как туалетная бумага на окне поможет определить, есть ли необходимость утеплять окна. Бумага служит индикатором: положите ее у окна и проверяйте, остается ли она сухой. Если намокнет – это сигнал, что влага накапливается и нужно заняться окнами.

Зачем на подоконник кладут рулон туалетной бумаги. Фото: Телеграф/ШИ

Что делать, если бумага стала влажной

Сначала найдите, откуда тянет холод: проведите ладонью вдоль закрытой створки, стыков рамы, откосов и подоконников. Если дует между створкой и рамой, осмотрите уплотнитель. Очистите его и прилегающую поверхность от пыли и грязи. Потрескавшуюся, затвердевшую или поврежденную резину замените на уплотнитель соответствующего профиля.

Если уплотнитель целый, но створка прилегает неплотно или перекошена, нужно отрегулировать фурнитуру. Не затягивайте механизмы наугад: чрезмерный прижим ускоряет износ резины. Если окно тяжело закрывается или створка затрагивает раму, регулировку лучше поручить мастеру. Также нужно герметизировать щели у подоконника и стыки рамы с откосами.

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