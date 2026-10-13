Дує з пластикових вікон: прості способи зменшити протяги

Українці обговорюють, як утеплити вікна

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З настанням холодів навіть пластикові вікна можуть пропускати холодне повітря. Українка запропонувала заклеїти місця, з яких дме, армованим скотчем. У коментарях згадали інші рішення.

Своїм досвідом у Threads поділилася Ірина Забитовська з Івано-Франківська. За її словами, цим способом вона користувалася ще минулого року.

Авторка публікації порадила армований скотч тим, у кого з пластикових вікон сильно дме. При цьому вона наголосила, що заклеювання не усуне проблему повністю, але допоможе покращити ситуацію.

Армований скотч. Фото: Threads

Один з учасників обговорення попередив, що армований скотч не варто надовго залишати на сонячній стороні. За словами коментатора, потім його дуже складно відшкребти.

Інший українець запропонував обробити герметиком місце, яке доводиться заклеювати скотчем. На його думку, таке рішення буде надійнішим і допоможе краще зберігати тепло.

Також у гілці радили вибрати малярну стрічку, яка легко відривається та не залишає слідів.

Крім того, писали, що краще почати з регулювання вікна: "Для початку вікно можна відрегулювати".

Як повідомляв "Телеграф", перевірити різні ділянки пластикового вікна можна аркушем паперу. Так можна з’ясувати, де стулка прилягає недостатньо щільно і пропускає холодне повітря. Цей спосіб перевірки допомагає знайти джерело протягу до того, як ви оберете, як утеплити вікно.