Поставте миску з сіллю біля вікна: для чого це роблять перед холодами

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З приходом холодів, на вікнах з внутрішнього боку часто з'являється волога. Щоб скло не "плакало", досвідчені господині використовують сіль.

"Телеграф" розповідає, як легко позбутися конденсату на вікнах. Волога на склі з'являється через різницю температур: тепле й вологе повітря з приміщення торкається холодної поверхні скла і перетворюється на краплі води.

Миска зі звичайною кам'яною сіллю на підвіконні – це простий, але дуже ефективний народний спосіб боротьби з запотіванням вікон. Сіль – це натуральний та дієвий поглинач вологи. Вона активно вбирає вологу безпосередньо з повітря.

Миска з кам'яною сіллю для поглинання зайвої вологи

Широка ємність з сіллю на підвіконні працює як простий та ефективний осушувач. Сіль поглинає надлишки вологи ще до того, як вони встигнуть осісти на склі.

Метод дуже простий: у широку ємність потрібно насипати 200–300 грамів кам'яної або морської солі грубого помелу та поставити її на підвіконня. Якщо вікно широке, краще використовувати дві миски з сіллю по краях. Коли сіль стає дуже вологою, або твердою грудкою, її потрібно замінити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим натерти скло, щоб позбутися конденсату. Захистити вікна від зайвої вологи допоможуть прості лайфхаки.