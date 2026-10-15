У барабані пральної машини ховається те, що псує весь ваш одяг: як цього позбутися

Запах на щойно випраному одязі може бути пов’язаний із забрудненням самої пральної машини – звичайного полоскання недостатньо

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Якщо після прання речі пахнуть затхлим, джерело запаху може бути всередині машини. На гумових ущільнювачах і в барабані накопичується бруд, з’являється пліснява, а на внутрішніх деталях осідає вапняний наліт. Щоб позбутися запаху, потрібно очистити саму пральну машину.

Чому від пральної машини неприємно пахне

У вологому закритому барабані та на гумових ущільнювачах створюються умови для появи плісняви й розмноження мікроорганізмів. Під час прання їхні частинки потрапляють на тканину. Тому навіть щойно випраний одяг втрачає свіжість і починає неприємно пахнути.

Є й інша проблема: постійний контакт із водою. З часом на деталях утворюються відкладення, які перетворюються на щільний шар накипу. Він накопичується у важкодоступних місцях і підвищує ризик серйозної поломки.

Особливо шкідливий наліт на нагрівальному елементі: через нього машині доводиться витрачати більше енергії, щоб нагріти воду. Це збільшує споживання електроенергії та рахунки, хоча зовні техніка працює як зазвичай.

Що додати для очищення барабана

Пральну машину рекомендують ретельно чистити не рідше ніж раз на місяць, пише Super Express. Відтирати вручну всю внутрішню поверхню необов’язково: видання пропонує домашній спосіб із капсулою для посудомийної машини та білим оцтом.

У порожній барабан кладуть 1 капсулу для посудомийної машини, а у відсік для мийного засобу наливають 1 склянку білого оцту. Потім запускають цикл тривалістю не менш як годину. Під час очищення барабан має бути порожнім.

Регулярне очищення пральної машини допомагає позбутися затхлого запаху. Фото згенеровано ШІ

Капсула допомагає видалити забруднення з внутрішніх поверхонь, а оцет використовують проти неприємного запаху, плісняви та вапняних відкладень. У деяких сучасних моделях є окрема програма для очищення барабана.

Чим замінити капсулу для посудомийної машини

Як домашній засіб можна використовувати лимонну кислоту. Приблизно 100–150 г засипають у барабан і запускають тривалу програму за високої температури. У джерелі цей спосіб пропонують як альтернативу очищенню з капсулою.

Ще один варіант – харчова сода. Половину склянки соди змішують із невеликою кількістю води й наливають у дозатор, решту засипають у барабан. Потім запускають прання за високої температури.

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