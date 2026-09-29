Деякі господині насипають сіль у пральну машину: ось для чого вони це роблять
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Приправа замінить покупні засоби для прання
Сіль є на кожній кухні, але її можливості не закінчуються приправою до страв. При вмілому використанні цей продукт може стати помічником у догляді за одягом, з легкістю замінюючи покупні плямовивідники та кондиціонери.
Сіль працює як м'який абразив і вбирає забруднення, тому її часто використовують для виведення свіжих плям. Вона також допомагає повернути яскравість вицвілим речам, зазначається на чеському порталі Svet Kreativity.
Щоб повернути яскравість вицвілим речам і пом'якшити тканину, необхідно додати пів склянки крупної солі прямо в барабан або у відсік до прального порошку. Якщо одяг сильно забруднений, можна додати до солі трохи оцту.
Якщо плануєте використовувати сіль для виведення плям, діяти потрібно швидко, поки забруднення не закріпилися у волокнах тканини.
- Червоне вино та кров. Щедро засипте пляму сіллю, щоб вона вбрала рідину, потім на годину занурте річ у холодну воду і після цього виперіть. Не використовуйте гарячу воду, щоб пляма не закріпилася.
- Жир та соус. Дайте солі вбрати якомога більше жиру, після цього потріть пляму під водою або засобом для миття посуду.
- Чорнило. Посипте пляму сіллю та на ніч замочіть річ у молоці, а вранці виперіть як зазвичай.
- Піт. Замочіть річ на годину в літрі води з ложкою солі та чвертю склянки харчової соди, а потім виперіть.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прати рушники та чим можна замінити кондиціонер для прання.