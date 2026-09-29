Деякі господині насипають сіль у пральну машину: ось для чого вони це роблять

Приправа замінить покупні засоби для прання

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Сіль є на кожній кухні, але її можливості не закінчуються приправою до страв. При вмілому використанні цей продукт може стати помічником у догляді за одягом, з легкістю замінюючи покупні плямовивідники та кондиціонери.

Сіль працює як м'який абразив і вбирає забруднення, тому її часто використовують для виведення свіжих плям. Вона також допомагає повернути яскравість вицвілим речам, зазначається на чеському порталі Svet Kreativity.

Щоб повернути яскравість вицвілим речам і пом'якшити тканину, необхідно додати пів склянки крупної солі прямо в барабан або у відсік до прального порошку. Якщо одяг сильно забруднений, можна додати до солі трохи оцту.

Якщо плануєте використовувати сіль для виведення плям, діяти потрібно швидко, поки забруднення не закріпилися у волокнах тканини.

Червоне вино та кров. Щедро засипте пляму сіллю, щоб вона вбрала рідину, потім на годину занурте річ у холодну воду і після цього виперіть. Не використовуйте гарячу воду, щоб пляма не закріпилася.

Щедро засипте пляму сіллю, щоб вона вбрала рідину, потім на годину занурте річ у холодну воду і після цього виперіть. Не використовуйте гарячу воду, щоб пляма не закріпилася. Жир та соус. Дайте солі вбрати якомога більше жиру, після цього потріть пляму під водою або засобом для миття посуду.

Фото: Canva

Чорнило. Посипте пляму сіллю та на ніч замочіть річ у молоці, а вранці виперіть як зазвичай.

Посипте пляму сіллю та на ніч замочіть річ у молоці, а вранці виперіть як зазвичай. Піт. Замочіть річ на годину в літрі води з ложкою солі та чвертю склянки харчової соди, а потім виперіть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прати рушники та чим можна замінити кондиціонер для прання.