В барабане стиральной машины прячется то, что портит всю вашу одежду: как от этого избавиться

Запах на свежевыстиранной одежде бывает связан с загрязнением самой техники – обычного полоскания здесь недостаточно

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Если после стирки вещи пахнут затхлостью, источник запаха может быть внутри машины. На резиновых уплотнителях и в барабане скапливаются загрязнения, появляется плесень, а на внутренних деталях оседает известковый налёт. Чтобы избавиться от запаха, нужно очистить саму стиральную машину.

Почему от стиральной машины неприятно пахнет

Во влажном закрытом барабане и на резиновых уплотнителях создаются условия для появления плесени и размножения микроорганизмов. Во время стирки их частицы попадают на ткань. Поэтому даже только что выстиранная одежда теряет свежесть и начинает неприятно пахнуть.

Есть и другая проблема: постоянный контакт с водой. Со временем на деталях образуются отложения, которые превращаются в плотный слой накипи. Она скапливается в труднодоступных местах и повышает риск серьёзной поломки.

Особенно вреден налёт на нагревательном элементе: из-за него машине приходится тратить больше энергии, чтобы нагреть воду. Это увеличивает расход электричества и счета, хотя внешне техника работает как обычно.

Что добавить для очистки барабана

Стиральную машину рекомендуют тщательно чистить не реже одного раза в месяц, пишет Super Express. Оттирать вручную всю внутреннюю поверхность необязательно: издание предлагает домашний способ с капсулой для посудомоечной машины и белым уксусом.

В пустой барабан кладут 1 капсулу для посудомоечной машины, а в отсек для моющего средства наливают 1 стакан белого уксуса. Затем запускают цикл продолжительностью не менее часа. Во время очистки барабан должен быть пустым.

Регулярная очистка стиральной машины помогает избавиться от затхлого запаха. Фото сгенерировано ИИ

Капсула помогает удалить загрязнения с внутренних поверхностей, а уксус используют против неприятного запаха, плесени и известковых отложений. В некоторых современных моделях есть отдельная программа для очистки барабана.

Чем заменить капсулу для посудомоечной машины

В качестве домашнего средства можно использовать лимонную кислоту. Примерно 100–150 г засыпают в барабан и запускают длительную программу с высокой температурой. В источнике этот способ предлагают как альтернативу очистке с капсулой.

Ещё один вариант – пищевая сода. Половину стакана соды смешивают с небольшим количеством воды и наливают в дозатор, оставшуюся часть засыпают в барабан. Затем запускают стирку при высокой температуре.

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