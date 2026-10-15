В барабане стиральной машины прячется то, что портит всю вашу одежду: как от этого избавиться
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Запах на свежевыстиранной одежде бывает связан с загрязнением самой техники – обычного полоскания здесь недостаточно
Если после стирки вещи пахнут затхлостью, источник запаха может быть внутри машины. На резиновых уплотнителях и в барабане скапливаются загрязнения, появляется плесень, а на внутренних деталях оседает известковый налёт. Чтобы избавиться от запаха, нужно очистить саму стиральную машину.
Почему от стиральной машины неприятно пахнет
Во влажном закрытом барабане и на резиновых уплотнителях создаются условия для появления плесени и размножения микроорганизмов. Во время стирки их частицы попадают на ткань. Поэтому даже только что выстиранная одежда теряет свежесть и начинает неприятно пахнуть.
Есть и другая проблема: постоянный контакт с водой. Со временем на деталях образуются отложения, которые превращаются в плотный слой накипи. Она скапливается в труднодоступных местах и повышает риск серьёзной поломки.
Особенно вреден налёт на нагревательном элементе: из-за него машине приходится тратить больше энергии, чтобы нагреть воду. Это увеличивает расход электричества и счета, хотя внешне техника работает как обычно.
Что добавить для очистки барабана
Стиральную машину рекомендуют тщательно чистить не реже одного раза в месяц, пишет Super Express. Оттирать вручную всю внутреннюю поверхность необязательно: издание предлагает домашний способ с капсулой для посудомоечной машины и белым уксусом.
В пустой барабан кладут 1 капсулу для посудомоечной машины, а в отсек для моющего средства наливают 1 стакан белого уксуса. Затем запускают цикл продолжительностью не менее часа. Во время очистки барабан должен быть пустым.
Капсула помогает удалить загрязнения с внутренних поверхностей, а уксус используют против неприятного запаха, плесени и известковых отложений. В некоторых современных моделях есть отдельная программа для очистки барабана.
Чем заменить капсулу для посудомоечной машины
В качестве домашнего средства можно использовать лимонную кислоту. Примерно 100–150 г засыпают в барабан и запускают длительную программу с высокой температурой. В источнике этот способ предлагают как альтернативу очистке с капсулой.
Ещё один вариант – пищевая сода. Половину стакана соды смешивают с небольшим количеством воды и наливают в дозатор, оставшуюся часть засыпают в барабан. Затем запускают стирку при высокой температуре.
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