"Скоро будуть з нами жити": стадо диких тварин захопило цілу вулицю на Черкащині

Така поведінка зазвичай непритаманна цим тваринам

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Жителів селища Єрки на Черкащині здивували незвичайні "гості". Одну з вулиць фактично заполонили дикі кабани.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Такий візит дуже вразив українців.

На оприлюдненому відео помітно, що на вулиці населеного пункту пасеться ціле стадо диких кабанів. Але, побачивши людину, вони стрімко зірвались і побігли далі.

"Кабанчики заполонили Єрки. В пошуках їжі. Скоро будуть з нами жити", — зазначено у пості.

Додамо, що селище Єрки знаходиться у Звенигородському районі Черкаської області. Воно розташоване при злитті річок Шполка та Гнилий Тікич, за 92 км від Черкас та за 245 км від Києва.

Поява диких кабанів в населених пунктах Черкащини не є надто рідкісним явищем. Адже через заборону полювання в умовах воєнного стану та міграцію в пошуках їжі, цілі родини диких свиней дедалі частіше виходять до людських домівок, полів та автодоріг області.

Попри милий вигляд ці тварини залишаються дикими і можуть становити загрозу для людини. Тож, у разі зустрічі, не варто надто близько наближатись та фотографуватись з ними.

Особливо це актуально, якщо поруч є маленькі поросята, а десь поблизу стоїть їхня мати. Захищаючи потомство, вона може стрімко й жорстко напасти, якщо почує небезпеку для своїх дитинчат. Також не варто відпускати собаку з повідка, якщо поруч є дикі кабани. Це небезпечно для вашого улюбленця, оскільки його гавкіт може спровокувати кабана на атаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалась доля покинутого собаки у Кременчуці, господар якого написав, що його забрали в ТЦК.