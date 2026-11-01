"Скоро будут с нами жить": стадо диких животных захватило целую улицу в Черкасской области

Такое поведение обычно не присуще этим животным

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Жителей поселка Ерки в Черкасской области удивили необычные "гости". Одну из улиц фактически заполонили дикие кабаны.

Об этом сообщают местные паблики. Такой визит очень поразил украинцев.

На обнародованном видео заметно, что на улице населенного пункта пасется целое стадо диких кабанов. Но, увидев человека, они быстро сорвались и побежали дальше.

"Кабанчики заполонили Ерки. В поисках еды. Скоро будут с нами жить", — говорится в посте.

Добавим, что поселок Ерки находится в Звенигородском районе Черкасской области. Оно расположено при слиянии рек Шполка и Гнилой Тикич, в 92 км от Черкасс и в 245 км от Киева.

Появление диких кабанов в населенных пунктах Черкасщины не слишком редко. Ведь из-за запрета охоты в условиях военного положения и миграции в поисках пищи, целые семьи диких свиней все чаще выходят к человеческим домам, полям и автодорогам области.

Несмотря на милый вид, эти животные остаются дикими и могут представлять угрозу для человека. Так что в случае встречи не стоит слишком близко приближаться и фотографироваться с ними.

Особенно это актуально, если рядом есть маленькие поросята, а где-то поблизости стоит их мать. Защищая потомство, она может быстро и жестко напасть, если учует опасность для своих детенышей. Также не стоит отпускать собаку с поводка, если рядом есть дикие кабаны. Это опасно для вашего любимца, поскольку его лай может спровоцировать кабана на атаку.

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