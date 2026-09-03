Росіяни гинуть через нашестя ведмедів. Чому цього варто боятися і українцям

Фахівці радять не тікати від тварини, не наближатися до неї та повільно відступати

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В Росії через нашестя агресивних ведмедів вже загинули дві жінки — їх розірвали в Красноярському краї. Через наближення хижаків до поселень ввели режим підвищеної готовності та вже вбили сім тварин.

За даними російських ЗМІ тільки за останні три дні зафіксовані десять випадків виходу бурих ведмедів в населені пункти. Місцеві неодноразово помічали, що тварини копирсаються у сміттєвих баках. Дві загиблі жінки пішли по гриби неподалік селища Підтесове. "Телеграф" розбирався, чому бурі ведмеді почали виходити до людей та чи може повторитись подібна ситуація в Україні.

Чому ведмеді на початку осені можуть становити небезпеку

Приблизно з вересня ведмеді починають запасати жир перед зимовим сном. Через це вони переходять в особливий стан — гіперфагію, період екстремального переїдання. В цей час вони стають більш дратівливим. Вони змушені майже цілодобово шукати їжу. Тварини в прямому сенсі перебувають в стані постійного голоду — шукають місця з ягодами та горіхами, а будь-кого, хто зайде на їхнє місце харчування сприймають як загрозу виживання.

В цей час тварини майже не сплять — до 22 годин на день вони шукають їжу, через недосипання стають нервовими та полохливими. Якщо природних ресурсів не вистачає, ведмеді можуть йти до поселень, шукаючи поживу на смітниках, на пасіках та в садах.

Ведмеді в лісі/ Джерело: WWF-Україна

Ведмеді в Україні: де можна зустріти

В Україні бурі ведмеді залишились переважно в дикій природі Карпат та на Поліссі. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська області, періодично фіксують в Київській та Житомирській області. За оцінками WWF-Україна, в Україні залишилось близько 300 особин. Ведмеді бурі занесені до Червоної книги України. Їх популяція зменшилась через полювання, вирубку лісів та знищення природних локацій існування.

Що робити, якщо побачили ведмедя

Ведмедів краще уникати. Якщо ви побачили ведмедя, то потрібно повільно відступати в той бік, в який прийшли. Не намагаєтесь втікати від тварини, адже ведмеді — швидші за людину. Ведмедям не можна дивитись в очі, але не варто і повертатись спиною, радять у WWF-Україна. Не варто наближатись до тварини у спробі зробити знімок, а якщо побачили ведмежа — поруч є ведмедиця. Мінімальна дистанція має бути щонайменше 150 метрів.

Що робити, якщо побачили ведмедя/ Джерело: WWF-Україна

Для туристів — окремі умови, адже ведмеді можуть захотіти поласувати їжею. Сміття, їжу та косметику варто тримати на відставні кількадесят метрів від табору — їх запах може привабити тварину.

Правила для туристів, щоб уникнути ведмедів/ Джерело: WWF-Україна

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початку війни в Україні виросла популяція вовків. Цих хижаків стало вдвічі більше.