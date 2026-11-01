Господар написав, що його забрали до ТЦК: як склалася доля покинутого собаки у Кременчуці (відео)

Щоб відвʼязати песика від лавки, довелося застосовувати наркоз

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У Кременчуці шукають родину для пітбуля Леона. Його знайшли прив’язаним біля лавки із запискою від господаря: той написав, що його забрали до ТЦК, і попросив прихистити собаку. Нині Леоном опікуються комунальники. Пес звикає до нових умов, тож адаптація до майбутніх господарів потребуватиме часу.

Про подальшу долю собаки "Суспільному Полтава" розповіла працівниця КП "Спецсервіс-Кременчук" Альона Булка. Коли собаку намагалися забрати з вулиці, він був настільки наляканий, що не підпускав до себе людей.

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Леону потрібні час і довіра до нових людей

Пітбулем опікуються працівники комунального підприємства. Вони шукають для нього людей, готових пройти з собакою період звикання й не чекати, що він довірятиме відразу після знайомства.

"Людина, яка захоче його забрати, повинна бути готова до періоду адаптації, до того, що якийсь час треба буде завойовувати його довіру. І ми сподіваємося, що все ж таки знайдемо для нього найкращу родину, і більше він ніколи не опиниться прив’язаним на вулиці, залишеним, покинутим. І сподіваємося, що наступного разу в парку він буде вже на повідці зі своїм господарем", – сказала працівниця КП "Спецсервіс-Кременчук" Альона Булка.

Раніше ТСН повідомляла, що познайомитися з Леоном приходила потенційна нова господарка – пані Анна. Планували провести ще кілька зустрічей і дати собаці час на адаптацію. Працівники підприємства описували його як лагідного та контактного.

Пітбуль Леон. Фото: Скриншот

Як Леона знайшли із запискою від власника

Перехожі знайшли пітбуля в парку "Придніпровський" у Кременчуці Полтавської області. Собака був прив’язаний біля лавки неподалік річкового вокзалу. Спочатку люди думали, що господар ненадовго відійшов, але згодом помітили записку, приклеєну до нашийника.

"Звати Леон. Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, всі команди знає…" – написав власник у записці.

За словами Булки, господар пояснив у записці, що через мобілізацію більше не зможе опікуватися твариною. Одразу забрати Леона з вулиці не вдалося: через сильний стрес він не давався до рук, тож працівникам довелося застосувати наркоз.

"Намагалися руками його забрати, якось заспокоїти, але, на жаль, він був у дуже високому рівні стресу, тому не дався в руки. Довелося застосовувати наркоз. Ми в нього вистрілили наркозом, і він почав засинати. І тоді в нас вийшло відв’язати його від цієї лавки", – розповіла працівниця КП "Спецсервіс-Кременчук".

Раніше ми писали, що відомо про 77-річну українку, яка прихистила 22 тварини. Жінка витрачає всю пенсію на котів.