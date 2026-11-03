Газ за хабар: як працівники "Нафтогазу" можуть заробляти на перевірках, штрафах і підключеннях

Три етапи, на яких у споживачів можуть вимагати гроші

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Пів мільйона гривень донарахувань і відключення газу — або три тисячі доларів, щоб перевірка лічильника минула без наслідків. Саме такий вибір, за версією слідства, двоє працівників "Газмереж" поставили перед мешканкою Київщини. І це не єдина подібна справа: у матеріалах кримінальних проваджень фігурують і "подяка" за відсутність претензій до пломб, і гроші за пришвидшення оформлення котла. "Телеграф" з’ясував, як повноваження газовиків можуть ставати інструментом вимагання — і чому споживачам пропонують платити за газовий спокій повз касу.

Після початку повномасштабної війни група "Нафтогаз" стала постачальником газу для близько 12,5 млн українських сімей (це 98% ринку, а до 2022-го було всього 15%). А компанія з її структури – "Газмережі" – отримала широкі повноваження контролювати газове обладнання споживачів. Перевірки лічильників, підключення котлів і технічне обслуговування мереж стали новими точками контакту з мільйонами українців. І, як свідчать кримінальні провадження та розповіді мешканців, це також відкрило і новий метод "заробітку".

До "Телеграфу" звернулися кілька мешканців Київщини, які розповіли, що за "вирішення проблем" із газовиками їм пропонували заплатити від 10 до 20 тис. грн. Подібні випадки зафіксовані й в інших регіонах. Судячи з матеріалів кримінальних проваджень, розмір хабаря коливається в межах від 12 тис. грн до трьох тисяч доларів (близько 136 тис. грн).

Про те, як можуть працювати "газові" корупційні схеми, читайте в матеріалі.

Головне:

Після 2022 року "Нафтогаз" та його структура отримали контроль над 98% ринку газу для населення та право перевіряти обладнання споживачів та лічильники.

та право перевіряти обладнання споживачів та лічильники. Вже два роки "Газмережі" (входить в групу "Нафтогаз") проводить перевірку внутрішньобудинкових мереж в багатоповерхівках; також заходять і у квартири. Поступово мають обійти усі багатоповерхівки.

Діючі правила дають представникам компані ї можливість відключати газ за порушення вибірково, стимулюючи людей "вирішувати питання" за гроші.

Загроза величезних донарахувань за лічильники (може сягати сотень тисяч гривень) стає головним важелем тиску на споживачів.

Судові матеріали показують, що хабарі за підключення, перевірки чи відсутність "штрафів" коливаються від 10-12 тис. грн до 3 тисяч доларів.

Описані випадки вказують на слабкий контроль за працівниками на місцях, а керівництво "Нафтогазу" поки не надало відповідей на офіційний запит.

12,5 млн клієнтів і контроль над квартирами

Після початку повномасштабного вторгнення близько 12,5 млн побутових споживачів перейшли до постачальника "Нафтогаз", що витіснив облгази та газзбути, зокрема, Дмитра Фірташа. Водночас розподілом газу та обслуговуванням мереж займається ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), яке також входить до групи.

Особливий вплив на життя споживачів компанія отримала після запровадження обов'язкового технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. З 2024 року такі перевірки проводять у багатоквартирних будинках. Мешканці оплачують їх окремо – це так звана "третя платіжка", поряд із рахунками за газ і його доставку.

Під час обслуговування газовики перевіряють труби, з'єднання, крани, вентиляцію та димоходи. Вони також заходять і до квартир. Якщо виявляють порушення, газ можуть відключити.

Наприклад, проблеми можуть виникнути через несправну вентиляцію, самовільне підключення обладнання або перепланування квартири. Для відновлення газу власнику доведеться усунути порушення, а іноді – фактично переробити ремонт.

Графік проведення технічного обслуговування кожного багатоквартирного будинку по всій країні опубліковано на сайтах "Газмереж". Наприклад, на 2026-й в Київській області заплановано перевірку 3019 багатоповерхівок. А у 2025-му перевірили 3093. Перевірка відбувається кожні три-п’ять років (залежно від віку будинку).

Як виглядає графік

Також публікують і акти, в яких зазначено результати перевірок. В левовій частині випадків рекомендують пофарбувати газову трубу на вулиці та дають на це кілька місяців. При тому порушення, які знаходять у квартирах, в публічні акти не включають.

Ба більше, від співробітника, який зайшов у квартиру, залежить, чи задокументують "квартирне" порушення.

Приклад акту

Приклад акту

Мешканка Київської області Софія розповіла "Телеграфу", що в її будинку під час техобслуговування газ відключили у чотирьох квартирах через планування у форматі студій. Адже зараз правила забороняють спати в приміщенні, де працюють газові прилади.

"У нас в будинку відключили від газу чотири квартири. В усіх випадках – були однокімнатні студії. При тому, що таке планування зробив забудовник, і це, мовляв, порушення правил. Будувати стіну зараз – це просто перероблювати купу всього. Студій у нас щонайменше 18, а газ відключили всього в чотирьох", – розповіла вона.

За словами жінки, мешканці опинилися перед необхідністю перебудовувати квартири, щоб повернути газ. Водночас виникає питання, чому за однакового планування наслідки перевірок різні.

Саме такі ситуації створюють ризик побутової корупції: людина, яка може залишитися без газу на невизначений час, стає вразливою до пропозицій "вирішити питання" за гроші.

"Знаю, що в одному ЖК навіть шукали, кому дати хабар. Ті, що прийшли перевіряти, мовчки відключили газ. Хто якось на місці зміг домовитись, тому пощастило більше. Бо потім – вже важче", – розповідає жінка. Перевірка в будинку Софії відбулась у 2026-му і проходитиме кожні п’ять років (такий термін визначено для багатоповерхівок віком до 25 років).

Перевірки та величезні штрафи

Ще серйозніші ризики виникають під час перевірок лічильників. Якщо газовики виявляють пошкоджені пломби або ознаки втручання в роботу приладу, вони мають скласти акт про порушення. Після розгляду справи споживачу можуть донарахувати вартість необлікованого газу. Це той газ, який теоретично могли використати, поки лічильник не працював. У деяких випадках суми сягають сотень тисяч гривень.

І тут вже можна оперувати не лише анонімними скаргами клієнтів "Нафтогазу". "Телеграф" проаналізував реєстр судових рішень та знайшов цілу низку ухвал, в яких містяться матеріали досудових розслідувань щодо можливих хабарів, які отримували "газовики". Тут варто додати: вироків по цих справах ще немає, тож стверджувати, що хабарі дійсно були, не можна.

Наприклад, 6 жовтня 2026 року двоє працівників "Газмереж" приїхали до будинку жінки в Київській області перевірити лічильник. Вони повідомили, що прилад старого зразка та потребує заміни. Однак згодом заявили, що він нібито несправний, а власниця незаконно споживала газ. Їй пригрозили "штрафом" (насправді йдеться про донарахування) у 500 тис. грн і відключенням будинку.

За версією правоохоронців, працівники запропонували не складати акт і не відключати газ… за 3 тис.доларів. Вимогу повторювали кілька разів, змінюючи термін передачі грошей. Одному з підозрюваних, за наявною інформацією, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До речі, "штраф" в 500 тис. грн – цілком можливий сценарій. Найбільше донарахування після перевірки газовиків, яку вдалось знайти в реєстрі – 1,5 млн грн. Стільки минулого року донарахували мешканцю Харківської області. За версією працівників "Газмереж", чоловік за допомогою газової горілки поза обліком опалював теплицю.

"Такса" – 10% від розміру штрафу

Інший випадок стався в червні цього року в Городку на Хмельниччині. Працівники місцевої дільниці "Газмереж" спочатку замінили жінці лічильник, але згодом заявили, що його заводські пломби пошкоджені. За словами потерпілої, їй пригрозили штрафом у 120 тис. грн, але запропонували владнати питання за 12 тис. Жінці пояснили, що "проблему" можна вирішити за "подяку" в розмірі 10% від штрафу.

Гроші мали передати через слюсаря. За його свідченнями, начальниця дільниці доручила йому забрати кошти та передати їй.

Побутова корупція може виникати не лише під час перевірок, а й коли люди намагаються підключити газове обладнання.

За даними досудового розслідування, у Харківській області майстер служби експлуатації газових мереж Мереф'янської дільниці начебто вимагав у місцевого жителя 45 тис. грн. За ці гроші він обіцяв пришвидшити оформлення документів для встановлення газового котла.

"Газ за хабар". Інфографіка "Телеграфу"

Таким чином, вимагання грошей може відбуватися на трьох етапах: під час підключення обладнання, перевірки лічильника та технічного обслуговування будинку. У кожному випадку споживач залежить від рішення конкретного працівника, а ціна відмови може бути надто високою – штраф, тривале відключення або необхідність дорогого ремонту.

Ці історії не доводять існування централізованої корупційної схеми на рівні всього "Нафтогазу". Однак вони ставлять питання про контроль за працівниками його газорозподільних структур.

Зазначимо, "Газмережі" очолює Людмила Кіндер. Раніше вона керувала іншими компаніями, які входять в групу "Нафтогаз": "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та "Нафтогаз Трейдинг".

"Телеграф" направив запити до "Нафтогазу" з проханням прокоментувати наведені матеріали. Зокрема, ми поцікавились:

Скільки службових розслідувань провели за скаргами споживачів?

Скільки багатоквартирних будинків перевірили та скільки квартир відключили від газу?

Скільки донарахувань на понад 100 тис. грн виставили побутовим споживачам після перевірок лічильників?

Як компанія контролює, щоб працівники не використовували загрозу штрафу чи відключення для вимагання грошей?

На момент публікації відповідь ми не отримали. Керівництво "Нафтогазу" та "Газмереж" має не лише надати ґрунтовні відповіді на ці запитання, а й переконатись, що зроблено все можливе для мінімізації корупційних ризиків. Адже технічна безпека не повинна перетворюватися на інструмент тиску на споживачів, а доступ до газу – на привілей, за який доводиться платити не за тарифом. Далі буде…