Газ за взятку: как работники "Нафтогаза" могут зарабатывать на проверках, штрафах и подключениях
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Три этапа, на которых у потребителей могут вымогать деньги
Полмиллиона гривен доначислений и отключение газа — или три тысячи долларов, чтобы проверка счетчика прошла без последствий. Именно такой выбор, по версии следствия, двое работников "Газсетей" поставили перед жительницей Киевщины. И это не единственное подобное дело: в материалах уголовных производств фигурируют и "благодарность" за отсутствие претензий к пломбам, и деньги за ускорение оформления котла. "Телеграф" выяснил, как полномочия газовиков могут становиться инструментом вымогательства — и почему потребителям предлагают платить за газовое спокойствие мимо кассы.
После начала полномасштабной войны группа "Нафтогаз" стала поставщиком газа для около 12,5 млн украинских семей (это 98% рынка, а к 2022-му было всего 15%). А компания из ее структуры – "Газсети" (по-укр. "Газмережі") – получила широкие полномочия по контролю газового оборудования потребителей. Проверка счетчиков, подключение котлов и техническое обслуживание сетей стали новыми точками контакта с миллионами украинцев. И, как свидетельствуют уголовные производства и рассказы жильцов, это также открыло и новый метод "заработка".
К "Телеграфу" обратились несколько жителей Киевщины, которые рассказали, что за "решение проблем" с газовиками им предлагали заплатить от 10 до 20 тыс. грн. Подобные случаи отмечены и в других регионах. Судя по материалам уголовных производств, размер взятки колеблется в пределах от 12 тыс. грн до трех тысяч долларов (около 136 тыс. грн).
О том, как могут работать "газовые" коррупционные схемы, читайте в материале.
Главное:
- После 2022 года "Нафтогаз" и его структура получили контроль над 98% рынка газа для населения и право проверять оборудование потребителей и счетчики.
- Уже два года "Газсети" (входит в группу "Нафтогаз") проводит проверку внутридомовых сетей в многоэтажках; также заходят и в квартиры. Постепенно должны обойти все многоэтажки.
- Действующие правила дают представителям компании возможность отключать газ за нарушение выборочно, стимулируя людей "решать вопросы" за деньги.
- Угроза огромных доначислений за счетчики (может достигать сотен тысяч гривен) становится главным рычагом давления на потребителей.
- Судебные материалы показывают, что взятки за подключение, проверку или отсутствие "штрафов" колеблются от 10-12 тыс. грн до 3 тысяч долларов.
- Описанные случаи указывают на слабый контроль работников на местах, а руководство "Нафтогаза" пока не предоставило ответы на официальный запрос.
12,5 млн клиентов и контроль над квартирами
После начала полномасштабного вторжения около 12,5 млн бытовых потребителей перешли к поставщику "Нафтогаз", вытеснившему облгазы и газсбыты, в частности, Дмитрия Фирташа. В то же время распределением газа и обслуживанием сетей занимается ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), которое также входит в группу.
Особое влияние на жизнь потребителей компания получила после введения обязательного технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. С 2024 года подобные проверки проводятся в многоквартирных домах. Жильцы оплачивают их отдельно – это так называемая третья платежка, наряду со счетами за газ и его доставку.
При обслуживании газовики проверяют трубы, соединения, краны, вентиляцию и дымоходы. Они также заходят и в квартиры. Если выявляют нарушения, газ могут отключить.
К примеру, проблемы могут возникнуть из-за неисправной вентиляции, самовольного подключения оборудования или перепланировки квартиры. Для восстановления газа владельцу придется устранить нарушения, а иногда — фактически переделать ремонт.
График проведения технического обслуживания каждого многоквартирного дома по всей стране опубликован на сайтах "Газсетей". К примеру, на 2026-й в Киевской области запланирована проверка 3019 многоэтажек. А в 2025-м проверили 3093. Проверка проходит каждые три-пять лет (в зависимости от возраста дома).
Также публикуют и акты, в которых отмечены результаты проверок. В львиной доле случаев рекомендуют покрасить газовую трубу на улице и дают на это несколько месяцев. При этом нарушения, которые находят в квартирах, в публичные акты не включают.
Более того, от сотрудника, зашедшего в квартиру, зависит, задокументируют ли "квартирное" нарушение.
Жительница Киевской области София рассказала "Телеграфу", что в ее доме во время техобслуживания газ отключили в четырех квартирах из-за планировки в формате студий. Ведь сейчас правила запрещают спать в помещении, где работают газовые приборы.
"У нас в доме отключили от газа четыре квартиры. Во всех случаях – были однокомнатные студии. При том, что такую планировку сделал застройщик, и это, мол, нарушение правил. Строить стену сейчас – это просто переделывать кучу всего. Студий у нас по меньшей мере 18, а газ отключили всего в четырех", – рассказала она.
По словам женщины, жильцы оказались перед необходимостью перестраивать квартиры, чтобы вернуть газ. В то же время возникает вопрос, почему при одинаковом планировании последствия проверок разные.
Именно такие ситуации создают риск бытовой коррупции: человек, который может остаться без газа на неопределенное время, становится уязвимым к предложениям "решить вопрос" за деньги.
"Знаю, что в одном ЖК даже искали, кому дать взятку. Пришедшие проверять молча отключили газ. Кто как-то на месте смог договориться, тому повезло больше. Потому что потом — уже тяжелее", — рассказывает женщина. Проверка в доме Софии состоялась в 2026 году и будет проходить каждые пять лет (такой срок определен для многоэтажек в возрасте до 25 лет).
Проверки и огромные штрафы
Еще более серьезные риски возникают при проверке счетчиков. Если газовики обнаруживают поврежденные пломбы или признаки вмешательства в работу устройства, они должны составить акт о нарушении. После рассмотрения дела потребителю могут доначислить стоимость неучтенного газа. Это тот газ, который теоретически могли использовать, пока счетчик не работал. В некоторых случаях суммы достигают сотен тысяч гривен.
И здесь уже можно оперировать не только анонимными жалобами клиентов "Нафтогаза". "Телеграф" проанализировал реестр судебных решений и нашел целый ряд определений, в которых содержатся материалы досудебных расследований относительно возможных взяток, получаемых "газовиками". Здесь стоит добавить: приговоров по этим делам еще нет, так что утверждать, что взятки действительно были, нельзя.
К примеру, 6 октября 2026 года двое работников "Газсетей" приехали в дом женщины в Киевской области проверить счетчик. Они сообщили, что прибор старого образца и требует замены. Однако впоследствии заявили, что он якобы неисправен, а владелица незаконно потребляла газ. Ей пригрозили "штрафом" (на самом деле речь идет о доначислении) в 500 тыс. грн и отключением дома.
По версии правоохранителей, работники предложили не составлять акт и не отключать газ… за 3 тыс. долларов. Требование повторяли несколько раз, меняя срок передачи денег. Одному из подозреваемых, по имеющейся информации, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кстати, "штраф" в 500 тыс. грн – вполне возможный сценарий. Наибольшее доначисление после проверки газовиков, которую удалось найти в реестре – 1,5 млн грн. Столько в прошлом году доначислили жителю Харьковской области. По версии работников "Газсетей", мужчина с помощью газовой горелки вне учета отапливал теплицу.
"Такса" – 10% от размера штрафа
Другой случай произошел в июне этого года в Городке Хмельницкой области. Сотрудники местного участка "Газсетей" сначала заменили женщине счетчик, но впоследствии заявили, что его заводские пломбы повреждены. По словам потерпевшей, ей пригрозили штрафом в 120 тыс. грн, но предложили уладить вопрос за 12 тыс. Женщине объяснили, что "проблему" можно решить за "благодарность" в размере 10% от штрафа.
Деньги должны были передать через слесаря. По его свидетельству, начальница участка поручила ему забрать средства и передать ей.
Бытовая коррупция может возникать не только при проверках, но и когда люди пытаются подключить газовое оборудование.
По данным досудебного расследования, в Харьковской области мастер службы эксплуатации газовых сетей Мерефянского участка якобы потребовал у местного жителя 45 тыс. грн. За эти деньги он обещал ускорить оформление документов по установке газового котла.
Таким образом, вымогание денег может происходить на трех этапах: при подключении оборудования, проверке счетчика и техническом обслуживании дома. В каждом случае потребитель зависит от решения конкретного работника, а цена отказа может быть слишком высокой – штраф, длительное отключение или необходимость дорогостоящего ремонта.
Эти истории не доказывают существования централизованной коррупционной схемы на уровне всего "Нафтогаза". Однако они ставят вопрос о контроле за работниками его газораспределительных структур.
Отметим, "Газсети" возглавляет Людмила Киндер. Ранее она управляла другими компаниями, входящими в группу "Нафтогаз": "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и "Нафтогаз Трейдинг".
"Телеграф" направил запросы в "Нафтогаз" с просьбой прокомментировать приведенные материалы. В частности, мы поинтересовались:
- Сколько служебных расследований было проведено по жалобам потребителей?
- Сколько квартир проверили и сколько квартир отключили от газа?
- Сколько доначислений более чем на 100 тыс. грн выставили бытовым потребителям после проверок счетчиков?
- Как контролирует компания, чтобы работники не использовали угрозу штрафа или отключения для вымогания денег?
На момент публикации ответа мы не получили. Руководство "Нафтогаза" и "Газсетей" должно не только предоставить обстоятельные ответы на эти вопросы, но и убедиться, что сделано все возможное для минимизации коррупционных рисков. Ведь техническая безопасность не должна превращаться в инструмент давления на потребителей, а доступ к газу – в привилегию, за которую приходится платить не по тарифу. Продолжение следует…