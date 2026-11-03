Газ за взятку: как работники "Нафтогаза" могут зарабатывать на проверках, штрафах и подключениях

Три этапа, на которых у потребителей могут вымогать деньги

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Полмиллиона гривен доначислений и отключение газа — или три тысячи долларов, чтобы проверка счетчика прошла без последствий. Именно такой выбор, по версии следствия, двое работников "Газсетей" поставили перед жительницей Киевщины. И это не единственное подобное дело: в материалах уголовных производств фигурируют и "благодарность" за отсутствие претензий к пломбам, и деньги за ускорение оформления котла. "Телеграф" выяснил, как полномочия газовиков могут становиться инструментом вымогательства — и почему потребителям предлагают платить за газовое спокойствие мимо кассы.

После начала полномасштабной войны группа "Нафтогаз" стала поставщиком газа для около 12,5 млн украинских семей (это 98% рынка, а к 2022-му было всего 15%). А компания из ее структуры – "Газсети" (по-укр. "Газмережі") – получила широкие полномочия по контролю газового оборудования потребителей. Проверка счетчиков, подключение котлов и техническое обслуживание сетей стали новыми точками контакта с миллионами украинцев. И, как свидетельствуют уголовные производства и рассказы жильцов, это также открыло и новый метод "заработка".

К "Телеграфу" обратились несколько жителей Киевщины, которые рассказали, что за "решение проблем" с газовиками им предлагали заплатить от 10 до 20 тыс. грн. Подобные случаи отмечены и в других регионах. Судя по материалам уголовных производств, размер взятки колеблется в пределах от 12 тыс. грн до трех тысяч долларов (около 136 тыс. грн).

О том, как могут работать "газовые" коррупционные схемы, читайте в материале.

Главное:

После 2022 года "Нафтогаз" и его структура получили контроль над 98% рынка газа для населения и право проверять оборудование потребителей и счетчики.

и право проверять оборудование потребителей и счетчики. Уже два года "Газсети" (входит в группу "Нафтогаз") проводит проверку внутридомовых сетей в многоэтажках; также заходят и в квартиры. Постепенно должны обойти все многоэтажки.

Действующие правила дают представителям компании возможность отключать газ за нарушение выборочно, стимулируя людей "решать вопросы" за деньги.

Угроза огромных доначислений за счетчики (может достигать сотен тысяч гривен) становится главным рычагом давления на потребителей.

Судебные материалы показывают, что взятки за подключение, проверку или отсутствие "штрафов" колеблются от 10-12 тыс. грн до 3 тысяч долларов.

Описанные случаи указывают на слабый контроль работников на местах, а руководство "Нафтогаза" пока не предоставило ответы на официальный запрос.

12,5 млн клиентов и контроль над квартирами

После начала полномасштабного вторжения около 12,5 млн бытовых потребителей перешли к поставщику "Нафтогаз", вытеснившему облгазы и газсбыты, в частности, Дмитрия Фирташа. В то же время распределением газа и обслуживанием сетей занимается ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), которое также входит в группу.

Особое влияние на жизнь потребителей компания получила после введения обязательного технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. С 2024 года подобные проверки проводятся в многоквартирных домах. Жильцы оплачивают их отдельно – это так называемая третья платежка, наряду со счетами за газ и его доставку.

При обслуживании газовики проверяют трубы, соединения, краны, вентиляцию и дымоходы. Они также заходят и в квартиры. Если выявляют нарушения, газ могут отключить.

К примеру, проблемы могут возникнуть из-за неисправной вентиляции, самовольного подключения оборудования или перепланировки квартиры. Для восстановления газа владельцу придется устранить нарушения, а иногда — фактически переделать ремонт.

График проведения технического обслуживания каждого многоквартирного дома по всей стране опубликован на сайтах "Газсетей". К примеру, на 2026-й в Киевской области запланирована проверка 3019 многоэтажек. А в 2025-м проверили 3093. Проверка проходит каждые три-пять лет (в зависимости от возраста дома).

Как выглядит график

Также публикуют и акты, в которых отмечены результаты проверок. В львиной доле случаев рекомендуют покрасить газовую трубу на улице и дают на это несколько месяцев. При этом нарушения, которые находят в квартирах, в публичные акты не включают.

Более того, от сотрудника, зашедшего в квартиру, зависит, задокументируют ли "квартирное" нарушение.

Пример акта

Пример акта

Жительница Киевской области София рассказала "Телеграфу", что в ее доме во время техобслуживания газ отключили в четырех квартирах из-за планировки в формате студий. Ведь сейчас правила запрещают спать в помещении, где работают газовые приборы.

"У нас в доме отключили от газа четыре квартиры. Во всех случаях – были однокомнатные студии. При том, что такую планировку сделал застройщик, и это, мол, нарушение правил. Строить стену сейчас – это просто переделывать кучу всего. Студий у нас по меньшей мере 18, а газ отключили всего в четырех", – рассказала она.

По словам женщины, жильцы оказались перед необходимостью перестраивать квартиры, чтобы вернуть газ. В то же время возникает вопрос, почему при одинаковом планировании последствия проверок разные.

Именно такие ситуации создают риск бытовой коррупции: человек, который может остаться без газа на неопределенное время, становится уязвимым к предложениям "решить вопрос" за деньги.

"Знаю, что в одном ЖК даже искали, кому дать взятку. Пришедшие проверять молча отключили газ. Кто как-то на месте смог договориться, тому повезло больше. Потому что потом — уже тяжелее", — рассказывает женщина. Проверка в доме Софии состоялась в 2026 году и будет проходить каждые пять лет (такой срок определен для многоэтажек в возрасте до 25 лет).

Проверки и огромные штрафы

Еще более серьезные риски возникают при проверке счетчиков. Если газовики обнаруживают поврежденные пломбы или признаки вмешательства в работу устройства, они должны составить акт о нарушении. После рассмотрения дела потребителю могут доначислить стоимость неучтенного газа. Это тот газ, который теоретически могли использовать, пока счетчик не работал. В некоторых случаях суммы достигают сотен тысяч гривен.

И здесь уже можно оперировать не только анонимными жалобами клиентов "Нафтогаза". "Телеграф" проанализировал реестр судебных решений и нашел целый ряд определений, в которых содержатся материалы досудебных расследований относительно возможных взяток, получаемых "газовиками". Здесь стоит добавить: приговоров по этим делам еще нет, так что утверждать, что взятки действительно были, нельзя.

К примеру, 6 октября 2026 года двое работников "Газсетей" приехали в дом женщины в Киевской области проверить счетчик. Они сообщили, что прибор старого образца и требует замены. Однако впоследствии заявили, что он якобы неисправен, а владелица незаконно потребляла газ. Ей пригрозили "штрафом" (на самом деле речь идет о доначислении) в 500 тыс. грн и отключением дома.

По версии правоохранителей, работники предложили не составлять акт и не отключать газ… за 3 тыс. долларов. Требование повторяли несколько раз, меняя срок передачи денег. Одному из подозреваемых, по имеющейся информации, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кстати, "штраф" в 500 тыс. грн – вполне возможный сценарий. Наибольшее доначисление после проверки газовиков, которую удалось найти в реестре – 1,5 млн грн. Столько в прошлом году доначислили жителю Харьковской области. По версии работников "Газсетей", мужчина с помощью газовой горелки вне учета отапливал теплицу.

"Такса" – 10% от размера штрафа

Другой случай произошел в июне этого года в Городке Хмельницкой области. Сотрудники местного участка "Газсетей" сначала заменили женщине счетчик, но впоследствии заявили, что его заводские пломбы повреждены. По словам потерпевшей, ей пригрозили штрафом в 120 тыс. грн, но предложили уладить вопрос за 12 тыс. Женщине объяснили, что "проблему" можно решить за "благодарность" в размере 10% от штрафа.

Деньги должны были передать через слесаря. По его свидетельству, начальница участка поручила ему забрать средства и передать ей.

Бытовая коррупция может возникать не только при проверках, но и когда люди пытаются подключить газовое оборудование.

По данным досудебного расследования, в Харьковской области мастер службы эксплуатации газовых сетей Мерефянского участка якобы потребовал у местного жителя 45 тыс. грн. За эти деньги он обещал ускорить оформление документов по установке газового котла.

"Газ за взятку". Инфографика "Телеграфа"

Таким образом, вымогание денег может происходить на трех этапах: при подключении оборудования, проверке счетчика и техническом обслуживании дома. В каждом случае потребитель зависит от решения конкретного работника, а цена отказа может быть слишком высокой – штраф, длительное отключение или необходимость дорогостоящего ремонта.

Эти истории не доказывают существования централизованной коррупционной схемы на уровне всего "Нафтогаза". Однако они ставят вопрос о контроле за работниками его газораспределительных структур.

Отметим, "Газсети" возглавляет Людмила Киндер. Ранее она управляла другими компаниями, входящими в группу "Нафтогаз": "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и "Нафтогаз Трейдинг".

"Телеграф" направил запросы в "Нафтогаз" с просьбой прокомментировать приведенные материалы. В частности, мы поинтересовались:

Сколько служебных расследований было проведено по жалобам потребителей?

Сколько квартир проверили и сколько квартир отключили от газа?

Сколько доначислений более чем на 100 тыс. грн выставили бытовым потребителям после проверок счетчиков?

Как контролирует компания, чтобы работники не использовали угрозу штрафа или отключения для вымогания денег?

На момент публикации ответа мы не получили. Руководство "Нафтогаза" и "Газсетей" должно не только предоставить обстоятельные ответы на эти вопросы, но и убедиться, что сделано все возможное для минимизации коррупционных рисков. Ведь техническая безопасность не должна превращаться в инструмент давления на потребителей, а доступ к газу – в привилегию, за которую приходится платить не по тарифу. Продолжение следует…