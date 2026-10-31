Тарифи на світло та газ з 1 листопада: в кого з українців зросте платіжка

Тарифи зафіксовано до кінця холодного сезону

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Тарифи на світло з 1 листопада не зміняться — побутові споживачі й надалі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год. Також незмінним залишиться тариф на газ для клієнтів "Нафтогазу", однак в декого витрати на блакитне паливо можуть збільшитися.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Оновлені квоти на бронювання та тарифи: які зміни почнуть діяти з 1 листопада

Скільки платитимемо за світло з 1 листопада

Тариф 4,32 грн за 1 кВт·год діє для тих, хто не має пільги на електроенергію. Домогосподарства, які опалюють житло електрикою, мають право на пільгу, для них до 30 квітня 2027 року тариф складає 2,64 грн за 1 кВт·год за споживання до 2 000 кВт·год на місяць включно. За обсяг понад цей ліміт доведеться платити за стандартною ціною.

В кого може зрости платіжка за газ

Клієнти "Нафтогазу" з фіксованим тарифним планом платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр. Ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року.

Проте платіжки за газ у листопаді можуть бути більшими в окремих випадках. Йдеться про жителів багатоквартирних будинків, де газовики проведуть планове обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Згідно з даними "Газмереж" вартість послуги не фіксована, вона розраховується залежно від стану труб в будинку та кількості жителів. Сума може варіюватися від 100 до 1000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку економію на світлі мають власники двозонних лічильників. Вони платять за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00, із коефіцієнтом 0,5. За стандартного фіксованого тарифу нічна електроенергія коштуватиме 2,16 грн за кВт·год.