Полум’я газової плити змінило колір: про що це свідчить і коли має насторожити

Стійкий жовтий або помаранчевий вогонь може вказувати на неповне згоряння газу та ризик утворення чадного газу

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Якщо полум’я газової плити надовго стає жовтим, помаранчевим чи червоним, пальник потрібно вимкнути й після охолодження перевірити. Причиною бувають забруднення або неправильно встановлені деталі, але іноді потрібна допомога фахівця.

Як пояснює Deccoria.pl, колір вогню допомагає оцінити, наскільки повно згоряє газ.

Насторожити має незвичне забарвлення, яке часто повторюється й тримається довго.

Яким має бути полум’я справної плити

За правильного згоряння природного газу або пропан-бутану з балона полум’я рівне, стабільне й виразно синє. Біля самого пальника видно світліший конус. Такий вигляд свідчить про належне співвідношення газу та повітря, необхідне для повного й ефективного згоряння палива.

Нормальний колір допомагає оцінити роботу пальника, проте не замінює регулярних перевірок плити та газової системи. Водночас поодинокі короткочасні зміни відтінку зазвичай не дають підстав одразу говорити про несправність.

Стійке жовте полум’я може свідчити про неповне згоряння газу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому вогонь стає жовтим або помаранчевим

Стійка зміна кольору може свідчити про неповне згоряння газу. Через це приготування їжі триває довше, витрата палива збільшується, а рахунки зростають. Небезпечніший наслідок – ризик утворення чадного газу: він безбарвний, не має запаху та є сильно токсичним.

Серед простіших причин – частинки пилу й інші тверді забруднення, які потрапляють у вогонь. Впливають також брудні або пригорілі днища каструль і сковорідок, забруднені пальники та їхні кришки. Проблема виникає й тоді, коли після чищення деталі встановили неправильно.

Серйозніші причини пов’язані з неправильним регулюванням форсунок, зношенням або пошкодженням елементів газової системи плити. Джерелом проблеми бувають і забруднення в газовій системі будинку. Натомість якість газу, який надходить до оселі, рідко спричиняє зміну кольору полум’я.

Тривале жовте або червоне полум’я може свідчити про неповне згоряння газу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що перевірити після вимкнення пальника

Дочекайтеся, доки пальник охолоне, а потім перевірте чистоту його елементів і правильність їхнього розташування за інструкцією до конкретної плити. Огляньте також решітку та посуд: забруднення можуть бути не лише всередині пальника.

Для очищення пальників і кришок у джерелі пропонують замочування в гарячому розчині оцту та води у співвідношенні 2:1 на 20–30 хвилин або використання пасти з харчової соди. Догляд за деталями має відповідати інструкції до приладу.

Якщо після очищення та правильного встановлення елементів незвичний колір зберігається, не користуйтеся пальником до перевірки фахівцем. Майстер проведе сервісне обслуговування плити, а за потреби перевірить усю газову систему. До постачальника газу можна звернутися через гарячу лінію, щоб з’ясувати, чи немає тимчасових труднощів із постачанням у регіоні.

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