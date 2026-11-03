Не поспішайте викидати старі касети: на які унікальні речі їх можна перетворити
- Автор
-
- Дата публікації
-
У коментарях до його допису показали меблі з відеокасет і поділилися планами повторити ідею з лампою
Українець зробив світильник зі старих аудіокасет і дерева та поділився фотографіями результату. Його ідею оцінили в коментарях: одні читачі захотіли виготовити схожу лампу, а одна з користувачок показала власний виріб із відеокасет.
Світлини роботи автор під ніком @_marearty__ опублікував у Threads. Він показав і початкові матеріали на робочому столі, і готову лампу з теплим жовтим світлом.
"Зранку ще був шматок дерева і старі касети, ввечері вже лампа", – написав @_marearty__.
У світильнику прозорі корпуси аудіокасет утворюють кілька об’ємних ярусів на дерев’яній підставці. Вони розвернуті під різними кутами, а підсвічування зсередини підкреслює котушки та інші деталі касет. На фотографіях готовий виріб стоїть біля полиці з чашками.
У відповідь користувачка bukablud показала, як використовує більші носії – відеокасети. З них вона складає кубічні меблі: на одному кадрі такий виріб слугує столиком перед диваном, на іншому стоїть біля ліжка. Поверхні сформовані з рядів касет, тож їхні етикетки й котушки залишаються частиною оформлення.
"Тоді ви кайфанете від того, що я роблю і продаю", – написала bukablud, додавши фотографії своїх робіт.
Ідея світильника надихнула й інших учасників обговорення на власні проєкти. Користувач silent_troll_739 написав, що теж зробить такий, а vit.tulenko захотів виготовити схожий для гаража.
Сам автор у відповідях розповів, що поки зробив лише кілька екземплярів і намагається їх продати. Також він згадав інші свої вироби – з вінілу та бетону, які можна побачити за посиланням у закріплених дописах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку корисну та стильну штуку можна зробити з коробок від піци (відео).