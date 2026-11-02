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Не сміття, а знахідка: як використовувати язички від алюмінієвих банок удома

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Язички від банок можна використовувати повторно
Язички від банок можна використовувати повторно. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Розповідаємо, як зробити корисні речі для будинку зі сміття

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Язичок на банці з напоєм стане в пригоді не лише для того, щоб її відкрити. Поверніть його на 180 градусів і сумістіть отвір із горлечком банки – вийде тримач для соломинки. Він має й інші корисні застосування.

Язички від банок з-під газованих напоїв можуть виручити в побуті в найрізноманітніших ситуаціях. Розповідаємо, як їх використовувати.

Язички від банок для застібок-блискавок

Язичок від банки з-під газованого напою може стати в пригоді, якщо зламалася блискавка, а ви не вдома й не можете її полагодити. Якщо зламався язичок на блискавці, замініть його язичком від банки. Зробіть надріз з одного боку й надіньте язичок на петлю блискавки. Принцип той самий, тільки розмір трохи більший. Такий спосіб підходить для одягу й сумок.

Рука тримає металевий язичок блискавки на яскравій помаранчево-зеленій тканині
Язичок від банки може замінити зламану ручку блискавки Джерело: Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Язички від банок з-під газованих напоїв допоможуть заощадити місце на вішалках

Збережіть язички від банок з-під газованих напоїв: вони допоможуть упорядкувати простір у шафі. Надіньте один отвір язичка на металевий гачок вішалки, а в другий просуньте гачок іншої вішалки. Так можна зручно розмістити одяг у кілька ярусів і ефективніше використовувати вертикальний простір.

Дві металеві вішалки з’єднані язичками від банок, на них висить одяг
Язички від банок допомагають розмістити в шафі більше одягу Джерело: KJRH -TV/YouTube

Цей спосіб особливо зручний для коротких речей: він допомагає максимально ефективно використовувати простір шафи.

Брелок із язичків

Металеві язички від банок з’єднані кільцями та карабінами на дерев’яній поверхні
З язичків від банок можна зробити незвичайний брелок Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

З’єднайте язички від банок у ланцюжок – він стане основою брелока. Для різноманітності можна змінювати напрямок язичків. Коли результат вас влаштує, прикріпіть до кінця ланцюжка кругле кільце або карабін – і оригінальна прикраса готова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повторно використовувати кришки від упаковок вологих серветок.

Теги:
#Сміття #Переробка #Лайфхак #Переробка відходів