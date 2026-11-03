Укр

Не спешите выбрасывать старые кассеты: в какие уникальные вещи их можно превратить

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Старые аудиокассеты вдохновляют на создание необычных предметов интерьера
Старые аудиокассеты вдохновляют на создание необычных предметов интерьера. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В комментариях к его посту показали мебель из видеокассет и поделились планами повторить идею с лампой

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Украинец сделал светильник из старых аудиокассет и дерева и поделился фотографиями результата. Его идею оценили в комментариях: одни читатели захотели изготовить похожую лампу, а одна из пользовательниц показала собственное изделие из видеокассет.

Фотографии работы автор под ником @_marearty__ опубликовал в Threads. Он показал и исходные материалы на рабочем столе, и готовую лампу с теплым желтым светом.

"Утром еще был кусок дерева и старые кассеты, вечером уже лампа", – написал @_marearty__.

В светильнике прозрачные корпуса аудиокассет образуют несколько объемных ярусов на деревянной подставке. Они развернуты под разными углами, а подсветка изнутри подчеркивает катушки и другие детали кассет. На фотографиях готовое изделие стоит рядом с полкой с чашками.

Публикация @_marearty__ в Threads с кассетами на доске и двумя ракурсами готовой лампы на деревянном основании
Старые аудиокассеты стали основой светильника с теплой подсветкой Источник: Телеграф

В ответ пользовательница bukablud показала, как использует более крупные носители – видеокассеты. Из них она собирает кубическую мебель: на одном кадре такое изделие служит столиком перед диваном, на другом стоит у кровати. Поверхности сформированы из рядов кассет, поэтому их этикетки и катушки остаются частью оформления.

"Тогда вам понравится то, что я делаю и продаю", – написала bukablud, добавив фотографии своих работ.

Комментарий bukablud с фотографиями кубического столика из видеокассет перед розовым диваном и у кровати
Пользовательница bukablud делает и продает мебель из видеокассет Источник: Телеграф

Идея светильника вдохновила и других участников обсуждения на собственные проекты. Пользователь silent_troll_739 написал, что тоже сделает такой, а vit.tulenko захотел изготовить похожий для гаража.

Сам автор в ответах рассказал, что пока сделал лишь несколько экземпляров и пытается их продать. Также он упомянул другие свои изделия – из винила и бетона, которые можно увидеть по ссылке в закрепленных публикациях.

Комментарии об изготовлении похожих ламп и ответы автора о нескольких готовых экземплярах и других изделиях
Читатели захотели повторить идею, а мастер рассказал о продаже своих работ Источник: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую полезную и стильную вещь можно сделать из коробок от пиццы (видео).

Теги:
#своими руками #Лайфхак #Светильник #Касета