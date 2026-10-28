Не викидайте коробки з-під піци. Ось яку корисну та стильну штуку з них можна зробити (відео)

Те, що зазвичай йде у смітник, може допомогти подбати про пернатих

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Українка зробила з коробки від піци оригінальну годівничку для синиць. Дівчина детально розповіла, як перетворити непотрібну тару на розкішну криту "їдальню" для пернатих.

Користувачка соцмережі Threads з ніком palegreenandgray зазначила, що вона доїла піцу з "Сільпо" і подумала, що з коробки можна щось зробити. Йдеться про фірмову тематичну коробку від піци "Потойбіччя".

Годівниця вийшла дуже стильна. Фото: threads.com/@palegreenandgray

"Їдальня" чекає на пернатих відвідувачів. Фото: threads.com/@palegreenandgray

"Потойбіччя" — це спеціальна тематична промокампанія та новий віртуальний ігровий світ від мережі супермаркетів "Сільпо". Його запустили до Геловіну у жовтні 2026 року.

Дівчина уточнила, що використовувала верхні кришки від двох коробок. Дно було вимащено соусом, тому не годилося для переробки.

Майстриня розробила інструкцію, як переробити коробку від піци на годывницю. На картинках вона показала алгоритм дій.

Авторка уточила, що використовувала гарячий клей. Вона додала, що кріплення потрібно клеїти залежно від місця де висітиме годівниця — якщо умовно на дереві, нитка має бути в чотирьох точках для рівноваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому птахи можуть ігнорувати вашу годівницю. Існує кілька причин, які, зазвичай, легко усунути.