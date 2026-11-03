Останній день акції в "АТБ": встигніть придбати улюблений продукт дорослих і дітей зі знижкою понад 50 грн

На упаковці вагою 500 г можна заощадити 52,60 грн

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Сьогодні, 3 листопада, в АТБ завершується акція на заморожені курячі нагетси "Легко!". Упаковка вагою 500 г коштує 97,90 грн замість 150,50 грн, а знижена ціна діє до кінця дня включно.

Про це повідомляє "Телеграф" у переліку акційних пропозицій АТБ. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 52,60 грн на одній упаковці.

Більше читайте у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

Акція на курячі нагетси "Легко!" в АТБ завершується 3 листопада Джерело: Відкриті джерела

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у Roshen мегазнижки на популярний шоколад: Lacmi та не тільки продають майже вдвічі дешевше.