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Останній день акції в "АТБ": встигніть придбати улюблений продукт дорослих і дітей зі знижкою понад 50 грн

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Знижка на заморожені курячі нагетси «Легко!» в АТБ діє до кінця дня
Знижка на заморожені курячі нагетси «Легко!» в АТБ діє до кінця дня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На упаковці вагою 500 г можна заощадити 52,60 грн

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Сьогодні, 3 листопада, в АТБ завершується акція на заморожені курячі нагетси "Легко!". Упаковка вагою 500 г коштує 97,90 грн замість 150,50 грн, а знижена ціна діє до кінця дня включно.

Про це повідомляє "Телеграф" у переліку акційних пропозицій АТБ. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 52,60 грн на одній упаковці.

Більше читайте у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

Жовта упаковка заморожених курячих нагетсів "Легко!" Tempura масою 400 г із позначкою "Готуй 5 хв"
Акція на курячі нагетси "Легко!" в АТБ завершується 3 листопада Джерело: Відкриті джерела

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у Roshen мегазнижки на популярний шоколад: Lacmi та не тільки продають майже вдвічі дешевше.

Теги:
#Ціни #Акція #Напівфабрикати #АТБ #Нагетси