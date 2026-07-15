Ваші діти їдять це: з чого насправді роблять нагетси за 75 грн
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Після вивчення складу напівфабрикатів стає зрозуміло, за рахунок чого виробники знижують ціну
Багато українців купують заморожені курячі нагетси як швидкий варіант вечері. На перший погляд різниця між упаковками за 75 і 150 гривень може здаватися лише питанням бренду. Насправді ж головна відмінність ховається у складі.
"Телеграф" проаналізував склад бюджетних нагетсів "Пан Ситник" та порівняв їх із дорожчим продуктом від "Ходорівського м'ясокомбінату". Різниця виявилася значно більшою, ніж можна було очікувати.
Скільки м'яса насправді у дешевих нагетсах
У складі нагетсів "Пан Ситник", які коштують 75,9 грн за 340 грамів, зазначено:
- фарш із м'яса курчати-бройлера — 32%;
- м'ясо стегна та гомілки — 3%;
- шкіра курчати — 6%.
Тобто загальна частка м'ясної сировини та шкіри становить близько 41%. Решту займають паніровка, вода, крохмаль, борошно, спеції, ароматизатори та харчові добавки.
Для порівняння, у нагетсах "Ходорівського м'ясокомбінату", які коштують від 145 грн за 390 грамів, на першому місці у складі стоїть 85% філе курчати-бройлера. Далі йдуть лише паніровка, сіль та спеції.
Крім того, у бюджетному продукті використано одразу три підсилювачі смаку:
- Е621 (глутамат натрію);
- Е627 (динатрій гуанілат);
- Е631 (динатрій інозинат).
Також у складі присутні ароматизатори зі смаками овочів, м'яса та цибулі. У нагетсах "Ходорівського м'ясокомбінату" підсилювачів смаку та ароматизаторів у складі не зазначено.
З огляду на це, перед покупкою варто звертати увагу не лише на цінник, а й на перелік інгредієнтів. Виробники нерідко здешевлюють рецептуру за рахунок менш якісних компонентів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що насправді кладуть у дешеві пельмені за 80 грн.