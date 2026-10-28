В "АТБ" знизили ціни на каву, м’ясо, солодощі та побутову хімію: на які товари знижка до 50% на тижні

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В українській мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на продукти харчування, напої, побутову хімію та товари для догляду. Найбільше за окремі позиції можна заощадити понад 200 грн, а акційні пропозиції, за наданим переліком, діють до 3 листопада включно.

Серед найвигідніших пропозицій – кава, м’ясні вироби, шоколад, алкогольні напої та засоби для прання. Наприклад, кава Nescafe Classic, ковбаса "М’ясна історія" та віскі Johnnie Walker Red Label мають знижки, які дозволяють заощадити понад 100 грн на одній упаковці. Детальніше про це написав "Телеграф"

Кава та чай

Серед кавових товарів найбільшу увагу привертають такі пропозиції:

Кава 230 г Nescafe Classic розчинна гранульована – зі знижкою 33% коштує 272,90 грн замість приблизно 407 грн. Економія становить близько 134 грн.

– зі знижкою 33% коштує 272,90 грн замість приблизно 407 грн. Економія становить близько 134 грн. Кава 200 г Ambassador Premium натуральна розчинна сублімована – зі знижкою 48% коштує 247,50 грн замість 477,50 грн. Економія – 230 грн.

– зі знижкою 48% коштує 247,50 грн замість 477,50 грн. Економія – 230 грн. Кава 1 кг Ambassador Majestic у зернах – зі знижкою 48% коштує 551,90 грн замість 1063,70 грн. Економія – 511,80 грн.

– зі знижкою 48% коштує 551,90 грн замість 1063,70 грн. Економія – 511,80 грн. Кава 280 г Jacobs Monarch розчинна сублімована – зі знижкою 41% коштує 409,90 грн замість 699,90 грн. Економія – 290 грн.

У мережі "АТБ" на каву Ambassador та Jacobs діють знижки

На чай Lovare також діють знижки 35%: упаковки з 24–25 пакетиками коштують приблизно 56,60–59,90 грн залежно від різновиду.

У "АТБ" зі знижками продають чай Lovare та каву Nescafe Classic

М’ясо, ковбаси та риба

У цій категорії найбільше можна заощадити на шинці, ковбасі та курячому рулеті:

Шинка "Своя лінія" Екстра – 323,89 грн замість приблизно 463 грн, знижка 30%. Економія – близько 139 грн.

– 323,89 грн замість приблизно 463 грн, знижка 30%. Економія – близько 139 грн. Ковбаса "М’ясна історія" Салямі Люкс напівкопчена – 289,89 грн замість приблизно 408 грн, знижка 29%. Економія – близько 118 грн.

– 289,89 грн замість приблизно 408 грн, знижка 29%. Економія – близько 118 грн. Рулет "Своя лінія" курячий – 329,99 грн замість приблизно 440 грн, знижка 25%. Економія – близько 110 грн.

– 329,99 грн замість приблизно 440 грн, знижка 25%. Економія – близько 110 грн. Сардельки "З Печі" з м’яса птиці "Запечені" – 231,89 грн замість приблизно 327 грн, знижка 29%. Економія – близько 95 грн.

– 231,89 грн замість приблизно 327 грн, знижка 29%. Економія – близько 95 грн. Сосиски 0,82 кг "Своя лінія" Докторські фермові варені – 157,90 грн замість приблизно 226 грн, знижка 30%. Економія – близько 68 грн.

На ковбаси й м’ясні вироби в "АТБ" діють знижки до 3 листопада включно

Серед заморожених продуктів також є акційні пропозиції: пельмені Valesto з телятиною та куркою, 800 г, коштують 108,50 грн замість 180,90 грн, а курячі нагетси "Легко!", 500 г, – 97,90 грн замість 150,50 грн.

Солодощі та снеки

На шоколад Milka діє знижка 42%. Зокрема, молочний шоколад Milka 276 г із начинкою зі смаком карамелі, арахісу та повітряного рису коштує 149,90 грн замість 259,90 грн. Така сама акційна ціна встановлена на молочний шоколад Milka 300 г із начинкою зі смаком ванілі та печивом Oreo і шоколад Milka Nussini 270 г із фундуковою пастою, подрібненим фундуком та вафлею.

Серед інших пропозицій:

Цукерки Roshen Ko-Ko Choco White вагові – 292,90 грн замість приблизно 401 грн, знижка 27%. Економія – близько 108 грн.

– 292,90 грн замість приблизно 401 грн, знижка 27%. Економія – близько 108 грн. Цукерки Roshen "Ромашка" – 204,90 грн замість приблизно 281 грн, знижка 27%. Економія – близько 76 грн.

– 204,90 грн замість приблизно 281 грн, знижка 27%. Економія – близько 76 грн. Цукерки "Своя лінія" Cocos Paradise вагові – 187,90 грн замість приблизно 250,50 грн, знижка 25%. Економія – близько 62,60 грн.

– 187,90 грн замість приблизно 250,50 грн, знижка 25%. Економія – близько 62,60 грн. Печиво Roshen Lovita 420 г зі смаком вишні або апельсина – по 85,90 грн замість приблизно 128 грн, знижка 33%.

Знижки в "АТБ" охоплюють цукерки Roshen Ko-Ko Choco White та "Ромашка"

Побутова хімія та засоби для догляду

Значні знижки є й на товари для прання та догляду за одягом:

Пом’якшувач тканин Silan "Небесна свіжість" / "Сенсітів та дитячий", 1,408 л – 136,90 грн замість 269,90 грн, знижка 49%. Економія – 133 грн.

– 136,90 грн замість 269,90 грн, знижка 49%. Економія – 133 грн. Засіб мийний синтетичний Ariel Color "Екстрасила очищення", 10 капсул по 24,5 г – 175,90 грн замість 321,30 грн, знижка 45%. Економія – 145,40 грн.

– 175,90 грн замість 321,30 грн, знижка 45%. Економія – 145,40 грн. Засіб мийний синтетичний Ariel Color, 19 капсул – 327,90 грн замість 598,40 грн, знижка 45%. Економія – 270,50 грн.

– 327,90 грн замість 598,40 грн, знижка 45%. Економія – 270,50 грн. Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл – 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%.

– 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%. Шампунь Gliss Kur Ultimate Repair для дуже пошкодженого та сухого волосся, 400 мл – 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%.

Також зі знижками продаються засоби для чищення унітазу Bref Activ, спреї для видалення жиру GALAX das PowerClean та засіб для миття посуду Fairy.

В "АТБ" діють знижки на засоби для прання та догляду за одягом

Інші вигідні пропозиції

В інших категоріях також є товари, на яких можна заощадити помітні суми:

Віскі 0,5 л Johnnie Walker Red Label, 40% – 439 грн замість приблизно 655 грн, знижка 33%. Економія – близько 216 грн.

– 439 грн замість приблизно 655 грн, знижка 33%. Економія – близько 216 грн. Корм Friskies сухий для активних дорослих собак, 2,4 кг – 189,90 грн замість приблизно 283 грн, знижка 33%. Економія – близько 93,50 грн.

– 189,90 грн замість приблизно 283 грн, знижка 33%. Економія – близько 93,50 грн. Підгузки-трусики для дорослих Tena Pants Normal Large, 10 шт. – 249,90 грн замість 380 грн, знижка 34%. Економія – 130,10 грн.

– 249,90 грн замість 380 грн, знижка 34%. Економія – 130,10 грн. Підгузки-трусики для дорослих Tena Pants Normal Medium, 10 шт. – 219,90 грн замість 335 грн, знижка 34%. Економія – 115,10 грн.

– 219,90 грн замість 335 грн, знижка 34%. Економія – 115,10 грн. Пиво "Повна діжка" М’яке світле, 0,9 л – 36,50 грн замість 64,40 грн, знижка 43%.

– 36,50 грн замість 64,40 грн, знижка 43%. Напій безалкогольний "Живчик" зі смаком груші, 1 л – 27,80 грн замість 42,80 грн, знижка 35%.

Коли завершуються знижки

За наданим переліком, акційні ціни в "АТБ" діють до 3 листопада включно. Найбільшу економію на одній покупці забезпечують зернова кава Ambassador Majestic, капсули Ariel Color, розчинна кава Jacobs Monarch та віскі Johnnie Walker Red Label.

Перед купівлею варто перевірити ціну й наявність товару в конкретному магазині: асортимент та умови акцій можуть відрізнятися.

Раніше "Телеграф" розповідав про екзотичний товар з "АТБ", який став справжнім хітом і тепер продається ще й зі знижкою.