Укр

Последний день акции в "АТБ": успейте приобрести любимый продукт взрослых и детей со скидкой более 50 грн

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
Читати українською
Скидка на замороженные куриные наггетсы "Легко!" в АТБ действует до конца дня
Скидка на замороженные куриные наггетсы "Легко!" в АТБ действует до конца дня. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На упаковке весом 500 г можно сэкономить 52,60 грн

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Сегодня, 3 ноября, в АТБ завершается акция на замороженные куриные наггетсы "Легко!". Упаковка весом 500 г стоит 97,90 грн вместо 150,50 грн, а сниженная цена действует до конца дня включительно.

Об этом сообщает "Телеграф" в перечне акционных предложений АТБ. Разница между обычной и акционной ценой составляет 52,60 грн на одной упаковке.

Больше читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

Желтая упаковка замороженных куриных наггетсов "Легко!" Tempura массой 400 г с отметкой "Готовь 5 мин"
Акция на куриные наггетсы "Легко!" в АТБ завершается 3 ноября Источник: Открытые источники

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в Roshen мегаскидки на популярный шоколад: Lacmi и не только продают почти вдвое дешевле.

Теги:
#Цены #Акция #Полуфабрикаты #АТБ #Наггетсы