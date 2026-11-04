Як зробити сучасною та затишною радянську кімнату: українка показала майстер-клас (фото)

Житло просто не впізнати

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Українка показала кімнату, ремонт у якій вони робили власними руками. Приміщення з сірого та сумного перетворилося на сучасне, затишне та світле.

Користувачка соцмережі Threads з ніком tsey_son показала фото "до та після" на заклик іншої користувачки похизуватися ремонтом, зробленим своїми руками.

До ремонту кімната здавалася похмурою й захаращеною. Майже всю стіну займала стара масивна темна стінка. Гнітючу атмосферу доповнювали звичні радянські деталі: килим із візерунками на стіні, схожий на підлозі, кришталева люстра й важкі портьєри.

Так виглядала кімната до ремонту. Фото: threads.com/@tsey_son

З кімнати прибрали все зайве – і в ній побільшало повітря та світла. Тепер простір має зовсім інший вигляд: світлі стіни й білі меблі візуально розширюють кімнату, а яскраво-зелений диван і строкатий килим додають їй динаміки та індивідуальності.

При міщення стало світлим та затишним. Фото: threads.com/@tsey_son

Особливу атмосферу створюють деталі: полиці з кімнатними рослинами, м’яке освітлення, картини на стінах і затишний паперовий світильник-зірка під стелею. Похмуре застаріле житло перетворилося на сучасну затишну оселю, де комфортно і господарям і їхньому котику.

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