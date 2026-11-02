Звичайні шпалери йдуть у минуле: стильні альтернативи для сучасного ремонту
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Варіанти під фарбування допомагають оновлювати колір стін без повної заміни покриття
Рулонні паперові та тонкі вінілові шпалери з блискітками або великим рельєфним малюнком – уже пережиток минулого. Таке оздоблення перевантажує інтер’єр, візуально зменшує кімнату й нагадує про ремонт із 2000-х.
Їм на зміну приходять спокійні покриття: склополотно під фарбування, гладкий флізелін або мікробетон. Чим замінити застаріле оздоблення і як вибрати основу для нового оформлення стін, розповідає "Телеграф".
Чому рельєфний малюнок візуально зменшує кімнату
Великий візерунок робить простір тіснішим. Якщо яскравий малюнок покриває всі стіни, оздоблення перетягує на себе увагу й перевантажує кімнату. Особливо помітно це в невеликих приміщеннях, де візерунок видно зблизька.
Гладкі пофарбовані стіни мають сучасніший і спокійніший вигляд. Візуально розширити кімнату допоможуть світлі відтінки. Якщо хочеться зберегти малюнок, краще вибрати дрібний і рідкісний візерунок. Без блискіток і виразного орнаменту інтер’єр має менш нав’язливий вигляд.
Склополотно під фарбування: коли потрібно зміцнити стіни
Малярне склополотно використовують як основу для оздоблення стін і стель. За поясненням Farbaland, його наклеюють, щоб зміцнити поверхню, запобігти появі дрібних тріщин і підготувати рівну основу під фарбування. Такий варіант підходить і для старих будівель, де стіни схильні до розтріскування.
Щільність матеріалу вибирають з урахуванням навантаження. Легке склополотно щільністю від 25 до 40 г/м² підходить для житлових приміщень без значного механічного впливу. Матеріал середньої щільності – від 45 до 50 г/м² – використовують у вітальнях і спальнях. Склополотно щільністю понад 50 г/м² вибирають для місць із високою прохідністю та ризиком пошкоджень, наприклад для коридорів.
Під час роботи зі склополотном потрібні засоби захисту: його волокна можуть подразнювати шкіру й дихальні шляхи. Наносити та знімати таке покриття складніше, ніж флізелін. Сам матеріал також менш гнучкий.
Гладкий флізелін і мікробетон замість декоративних шпалер
Гладкий флізелін під фарбування підійде для житлових кімнат і спалень, де важливі рівні стіни та можливість змінювати колір. Оновити інтер’єр із ним простіше: для нового оформлення не доведеться щоразу повністю міняти шпалери. Такий варіант зручний і для проєктів, у яких планують експериментувати з відтінками.
Ще одна альтернатива паперовим і тонким вініловим шпалерам із блискітками – мікробетон. Він підійде тим, хто хоче відмовитися від звичного малюнка на стінах. Якщо потрібні гладкі пофарбовані стіни, колір яких можна буде оновити, вибирають склополотно або гладкий флізелін під фарбування.
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