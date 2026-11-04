Как сделать современной и уютной советскую комнату: украинка показала мастер-класс (фото)

Жилье просто не узнать

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Украинка показала комнату, ремонт в которой они делали своими руками. Помещение из серого и хмурого превратилось в современное, уютное и светлое.

Пользовательница соцсети Threads с ником tsey_son показала фото "до и после" на призыв другой пользовательницы похвастаться ремонтом, сделанным своими руками.

До ремонта комната казалась мрачной и захламленной. Почти всю стену занимала старая массивная темная стенка. Удручающую атмосферу дополняли привычные советские детали: ковер с узорами на стене, похожий на полу, хрустальная люстра и тяжелые портьеры.

Так выглядела комната для ремонта. Фото: threads.com/@tsey_son

Из комнаты убрали все лишнее – и в ней стало больше воздуха и света. Теперь пространство выглядит совершенно иным: светлые стены и белая мебель визуально расширяют комнату, а ярко-зеленый диван и пестрый ковер придают ей динамики и индивидуальности.

Помещение стало светлым и уютным. Фото: threads.com/@tsey_son

Особую атмосферу создают детали: полки с комнатными растениями, мягкое освещение, картины на стенах и уютный бумажный светильник-звезда под потолком. Мрачное устаревшее жилье превратилось в современный уютный дом, где комфортно и хозяевам и их котику.

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