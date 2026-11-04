Шукайте в бабусі тих самих "рибок": молодь вигадала їм нове застосування

Вироби з порцеляни зі старого сервізу вдалося пристосувати

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Знайомі багатьом порцелянові "рибки" з бабусиного серванта отримали нове застосування. Їх використовують замість звичних чашок під кавомашиною.

Ідеєю поділився Володимир у Threads. На опублікованій фотографії дві біло-сині "мальки" стоять із "відкритими ротами" під носиками кавомашини, яка наповнює їх напоєм.

Старим порцеляновим "рибкам" знайшли місце під кавомашиною

"Вони випереджали свій час, тому їх не можна було діставати із серванта. Тепер можна!", – написав Володимир.

Як користувачі згадали бабусині серванти

Ідея викликала у читачів спогади про посуд, який удома берегли й рідко дозволяли брати до рук. Користувачка @zhanna_mlsh розповіла, що одного разу взяла таких "рибок" погратися: нічого не розбила, але після цього бабуся стала замикати сервант на ключ.

В інших схожі набори збереглися й досі. Користувачка @jools_g повідомила, що в січні знайшла "рибок" у серванті батьків чоловіка й показала дві фігурки. А @letiziya_regress написала, що її сервіз і досі стоїть, немов бабусин заповіт відкрити його на Новий рік.

Обговорення сервізу повернуло читачів до спогадів про бабусин посуд

Чи зручно пити каву з "рибок"

Практичність такого способу подавання оцінили не всі. Користувачка @anetta12078 попередила, що пити з цих фігурок справді незручно. Автор публікації відповів жартом про те, що наступним кроком стане ще незвичніший спосіб пити каву.

"Пізно, уже все скупили на olx, можна ще більш нішево пити каву – зі звичайного карася", – пожартував Володимир у відповідь на зауваження.

Новий спосіб подавання кави спричинив суперечку про зручність порцелянових чарок

В обговоренні з’явилися й приклади використання сервізу за столом. Користувачка @olena_maciejewska залишила короткий підпис "Ми вчора" і фотографію, на якій люди цокаються маленькими порцеляновими "рибками" над святковими стравами.

Користувачі повертають збережені сервізи на святковий стіл

Для чого спочатку випускали сервіз "Рибки"

Попри декоративний вигляд, цей набір створювали для подавання напоїв, переважно алкогольних. До нього входили графин об’ємом 700 мл у формі великого коропа та шість маленьких чарок по 30 мл. Незручна форма стала однією з причин, через які сервіз частіше залишали прикрашати полиці, ніж використовували за призначенням.

Набір придумав грузинський художник Абесалом Давидович Барамідзе. Перший варіант був біло-золотим, а в 1956–1959 роках сервіз представляли на закордонних виставках кераміки. Пізніше з’явилися знайомі багатьом сині, червоні та інші варіанти забарвлення.