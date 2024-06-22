Він був майже у всіх: яке призначення в СРСР мав розповсюджений сервіз "Рибки"

Вартість сервізу коливається від декількох сотень до пари тисяч гривень, залежно від стану та заводу виробництва

За часів СРСР більшість сімей мало однакові порцелянові сервізи, в народі їх ще називали "Рибки". Зазвичай набір просто стояв в серванті, як прикраса і більше ніяк не використовувався. Натомість мало хто навіть тоді здогадувався про його справжнє призначення.

"Телеграф" розповідає, для чого потрібні порцелянові радянські "Рибки".

Набір "Рибки" — призначення

У складі набору – великий порцеляновий короп і шість "мальків". Короп є графином – посудом для зберігання вина або інших алкогольних напоїв. Його обсяг складає 700 мл. Маленькі рибки є стопками, в які поміщається близько 30 мл рідини.

Сервіз "Рибки" — це посуд, графин зі стопками, який призначений для використання під час застілля. Проте в реальності використовувати його незручно і непрактично, що відзначають люди, які пробували пити з таких чарок. "Рибки" слугували частіше декоративними статуетками для прикрашання оселі.

Коли з'явився сервіз "Рибки"

Цей набір для пиття алкоголю належить авторству грузинського художника-кераміста, на ім'я Барамідзе Абесалом Давидович, що проживав у Ризі. Графин у формі риби він представив у 1950 році. Хоча фото сервізу Барамідзе не збереглися, відомо, що посуд був виготовлений в білому і золотому кольорах.

Сервіз "Рибки"

Протягом 1956-1959 років "Рибки" побували на численних виставках кераміки і набули чималої популярності. У 1960 році сервіз почали виготовляти на заводах у Ризі і Тбілісі. Масове виробництво мало початок у 1961 році, коли його стали виготовляти в Хмельницькій області на Полонському порцеляновому заводі та в Житомирській області на Городницькому порцеляновому заводі.

Сервіз під назвою "Сімейство коропів" випускали у різних кольорах, найчастіше це був посуд біло-червоного і біло-синього кольорів. Його протягом майже 30 років продавали в магазинах по всьому Радянському Союзу. Ціна графину складала 2 рубля 55 копійок, кожної стопки — 50 копійок.

Скільки зараз коштує сервіз "Рибки"

Сьогодні цей набір привертає увагу колекціонерів і любителів вінтажних речей. Вартість сервізу коливається від декількох сотень до пари тисяч гривень, залежно від стану та заводу виробництва. Особливо цінуються набори рідкісних забарвлень та з печаткою відомих керамічних заводів.

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