Бабусин сервіз може виявитися скарбом: як за пару хвилин відрізнити справжню порцеляну

Не поспішайте викидати старий посуд

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У багатьох вдома в сервантах або на дачах досі зберігаються сервізи, які дісталися у спадок від бабусь. Мода на старі речі періодично повертається, колекціонери полюють за раритетним посудом, а ще вінтажні предмети можна зробити стильним акцентом у сучасному інтер'єрі.

Розповідаємо, як визначити, чи припадає пилом у шафі справжня сімейна реліквія з цінної порцеляни чи це звичайна кераміка.

Чому порцеляна цінується більше за звичайну кераміку

Справжню порцеляну створюють із шляхетної суміші каоліну, кварцу та польового шпату. У печі при екстремальному нагріванні ці компоненти буквально спікаються у щільну, монолітну і практично непористу структуру.

Звичайна кераміка, фаянс і майоліка містять більше простої глини та обпалюються при нижчих температурах. Через це їхня маса виходить пухкою і пористою. Щоб такий посуд не всотував вологу, його покривають шаром глазурі, яка з часом іде дрібними тріщинами. У той же час порцеляна зберігає гладкість і блиск десятиліттями.

Як перевірити посуд за пару хвилин

Перший і найпростіший спосіб — піднести чашку тонкою стінкою або ручкою до вікна чи лампи. Справжня порцеляна частково просвічує: за стінкою можна розгледіти силует власних пальців. Щільна кераміка залишиться повністю непрозорою, скільки її ні крути на світлі. Найкраще цей тест працює саме з ручкою, оскільки це найтонший елемент виробу, розповіли експерти порталу Bruneta v kuchyni.

Фото згенероване ШІ

Також зверніть увагу на інші ознаки:

Легенько постукайте по краю чашки нігтем або дерев'яною паличкою. Справжня порцеляна видасть високий, чистий і тривалий музичний дзвін. Звичайна кераміка видасть глухий і короткий звук.

Справжня порцеляна при своїй високій міцності дуже легка та витончена. Якщо стара чашка здається важкою і масивною, перед вами фаянс.

Переверніть чашку догори дном. На необпаленому обідку дна справжня порцеляна залишається білосніжною і гладенькою, без шорстких пор. Крім того, на вінтажній порцеляні майже завжди є чітке заводське клеймо, за яким можна визначити фабрику та рік випуску.

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