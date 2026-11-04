Ищите у бабушки тех самых "рыбок": молодежь придумала им новое применение

Фарфоровые изделия из старого сервиза сумели приспособить

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Знакомые многим фарфоровые "рыбки" из бабушкиного серванта получили новое применение. Их используют вместо привычных чашек под кофемашину.

Идеей поделился Владимир в Threads. На опубликованной фотографии два бело-синих "малька" стоят с "открытыми ртами" под носиками кофемашины, которая наполняет их напитком.

Старым фарфоровым "рыбкам" нашли место под кофемашиной

"Они опережали свое время, поэтому их нельзя было доставать из серванта. Теперь можно!", – написал Владимир.

Как пользователи вспомнили бабушкины серванты

Идея вызвала у читателей воспоминания о посуде, которую дома берегли и редко разрешали брать в руки. Пользовательница @zhanna_mlsh рассказала, что однажды взяла таких "рыбок" поиграть: ничего не разбила, но после этого бабушка стала запирать сервант на ключ.

У других похожие наборы сохранились до сих пор. Пользовательница @jools_g сообщила, что нашла "рыбок" в серванте у родителей мужа в январе, и показала две фигурки. А @letiziya_regress написала, что ее сервиз все еще стоит, словно бабушкино завещание открыть его на Новый год.

Обсуждение сервиза вернуло читателей к воспоминаниям о бабушкиной посуде

Удобно ли пить кофе из "рыбок"

Практичность такого способа подачи оценили не все. Пользовательница @anetta12078 предупредила, что пить из этих фигурок действительно неудобно. Автор публикации ответил шуткой о том, что следующим шагом станет еще более необычный способ пить кофе.

"Поздно, уже все скупили на olx, можно еще более нишево пить кофе – из обычного карася", – пошутил Владимир в ответ на замечание.

Новый способ подачи кофе вызвал спор об удобстве фарфоровых рюмок

В обсуждении появились и примеры использования сервиза за столом. Пользовательница @olena_maciejewska оставила короткую подпись "Мы вчера" и фотографию, на которой люди чокаются маленькими фарфоровыми "рыбками" над праздничными блюдами.

Сохранившиеся сервизы пользователи возвращают на праздничный стол

Для чего изначально выпускали сервиз "Рыбки"

Несмотря на декоративный вид, этот набор создавали для подачи напитков, преимущественно алкогольных. В него входили графин объемом 700 мл в форме большого карпа и шесть маленьких рюмок по 30 мл. Неудобная форма стала одной из причин, по которым сервиз чаще оставляли украшать полки, чем использовали по назначению.

Набор придумал грузинский художник Абесалом Давидович Барамидзе. Первый вариант был бело-золотым, а в 1956–1959 годах сервиз представляли на зарубежных выставках керамики. Позже появились знакомые многим синие, красные и другие варианты расцветки.