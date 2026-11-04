На телефоні з'явилася зелена або помаранчева крапка: що вона означає і коли варто хвилюватися

Якщо крапка світиться, коли ви не використовуєте камеру чи мікрофон, потрібно з’ясувати, який застосунок її активував

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Зелена або помаранчева крапка у верхній частині екрана смартфона – індикатор конфіденційності. Він показує, що застосунок використовує камеру чи мікрофон.

"Телеграф" розповідає, де шукати індикатор, що означають його кольори та як перевіряти доступ застосунків. Необхідно звернути увагу на ці крапки, якщо вони з'являються без зрозумілої причини: ви не фотографуєте, не розмовляєте й не записуєте звук.

Значення крапки залежить від операційної системи. На Android її вигляд може відрізнятися залежно від виробника смартфона.

Де з’являється крапка і що означає її колір

На iPhone індикатор розташований у рядку стану, у верхньому правому куті екрана, біля фронтальної камери. Зелений колір означає, що працює камера або камера разом із мікрофоном, помаранчевий – лише мікрофон.

На пристроях з Android така функція доступна з Android 12. Зазвичай зелена крапка у верхньому правому куті сигналізує, що працює камера та/або мікрофон. На смартфонах Samsung чи Xiaomi всередині невеликої плашки також може з’являтися значок камери або мікрофона.

Зелена крапка на екрані. Фото: "Tech Advisor"

Індикатор можна побачити під час роботи із застосунками або на екрані блокування. Зазвичай він з’являється під час відеодзвінка, фотографування, запису голосового повідомлення в WhatsApp чи знімання історії в Instagram. Під час телефонної розмови або роботи з диктофоном активується мікрофон, і система теж показує відповідний сигнал.

Коли активність камери чи мікрофона має насторожити

Якщо ви відкрили камеру або почали дзвінок у месенджері, доступ до цих функцій очікуваний. Якщо ж крапка світиться, коли ви нічого такого не робите, з’ясуйте, який застосунок її активував.

Причиною можуть бути дозволи, які ви надали раніше, або робота програми у фоновому режимі. Можливе й шкідливе програмне забезпечення. Особливої уваги потребують невідомі застосунки з широкими дозволами, незрозумілим призначенням або ті, що встановлені не з офіційного магазину.

Як знайти застосунок і вимкнути зайвий доступ

На iPhone відкрийте Центр керування: угорі буде видно, який застосунок зараз або нещодавно використовував камеру чи мікрофон. На Android опустіть шторку сповіщень і натисніть індикатор, щоб побачити, до чого застосунок має доступ. У багатьох версіях Android історію звернень можна переглянути в Панелі конфіденційності. Вона показує, які програми та коли використовували камеру, мікрофон і геолокацію.

Якщо причина активності незрозуміла, закрийте підозрілий застосунок на екрані перемикання програм і перевірте його дозволи. На iPhone відкрийте "Параметри", перейдіть до розділу приватності й безпеки та виберіть "Мікрофон" або "Камера". Вимкніть доступ для програм, яким ці функції не потрібні для роботи.

На Android доступом можна керувати через "Налаштування" → "Безпека та конфіденційність" → "Диспетчер дозволів". Якщо невідомий застосунок має незрозуміле призначення й доступ до чутливих функцій, перевірте, звідки його встановили, і за потреби видаліть. Якщо пристрій поводиться підозріло, скористайтеся антивірусним сканером.

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