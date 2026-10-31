Збережіть заряд телефону під час вимкнення: що потрібно змінити в установках

Багато функцій споживають енергію

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Щоб смартфон довше працював під час відключень світла, увімкніть енергозбереження, зменште яскравість екрана й обмежте фонову активність застосунків. Ці налаштування на iPhone та Android зменшують витрати заряду батареї й допомагають зберегти його для зв’язку.

Які параметри смартфона змінити під час перебоїв з електроенергією, розповідає "Телеграф". Почніть із дисплея…

Зменште яскравість і навантаження на екран

Установіть яскравість на мінімальний комфортний рівень і рідше вмикайте екран. Якщо автоматичне регулювання робить підсвічування надто яскравим, вимкніть його. На iPhone перемикач розташований у налаштуваннях універсального доступу, у розділі дисплея та розміру тексту. На Android потрібний пункт зазвичай називається "Адаптивна яскравість" або подібним чином і розташований у налаштуваннях дисплея.

Якщо телефон має OLED-дисплей, увімкніть темну тему й установіть чорний фон. Такі екрани споживають менше енергії, коли відображають темні кольори. На iPhone оформлення можна вибрати в розділі "Екран і яскравість", на Android – у налаштуваннях дисплея.

Якщо модель підтримує підвищену частоту оновлення, перемкніться на стандартну. На сумісних iPhone обмеження частоти кадрів до 60 Гц вмикається в налаштуваннях універсального доступу, у розділі "Рух". На Android, якщо пристрій підтримує таку функцію, можна знизити частоту оновлення й роздільну здатність екрана.

Зменште яскравість і навантаження на екран/Фото: ШІ

Увімкніть енергоощадження й обмежте оновлення

Режим енергоощадження знижує продуктивність пристрою й обмежує фонові процеси, оновлення пошти та синхронізацію. Шукайте його в налаштуваннях батареї або акумулятора. На Android режим також можна ввімкнути на панелі швидких налаштувань.

Вимкніть автоматичне завантаження, оновлення та синхронізацію застосунків – особливо якщо користуєтеся кількома обліковими записами. На Android налаштування синхронізації розташовані в розділі облікових записів, а на iPhone автоматичне оновлення програм вимикається в налаштуваннях App Store.

Перевірте в налаштуваннях батареї, які застосунки споживають найбільше енергії. Непотрібні застосунки з високим споживанням можна видалити, як і додаткові облікові записи в них. Якщо обмежуєте фонову роботу, залиште доступними дзвінки, потрібний месенджер і застосунок "Повітряна тривога".

Увімкніть енергоощадження й обмежте оновлення/Фото: ШІ

Вимкніть голосову активацію та непотрібні підключення

Розпізнавання голосових команд також споживає заряд, працюючи у фоновому режимі. На Android його можна вимкнути в застосунку Google: відкрийте налаштування помічника, а потім розділ Voice Match. На iPhone потрібні перемикачі розташовані в налаштуваннях Siri.

Вимикайте Bluetooth, NFC, геолокацію, Wi-Fi й мобільний інтернет, коли вони не потрібні. Вибирайте, які підключення залишити, з огляду на свої завдання: наприклад, щоб отримувати повідомлення через інтернет, знадобиться доступ до мережі.

Якщо зв’язок тимчасово не потрібен, увімкніть авіарежим. Держспецзв’язку також радить заряджати телефон за кожної нагоди – так пристрій буде готовий до наступного відключення електроенергії.

Вимкніть голосову активацію та непотрібні підключення/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", з кожним роком дедалі більше послуг переходять в онлайн: оплатити комунальні послуги, отримати довідку або записатися до лікаря тепер можна зі смартфона. Однак багато українців старшого віку і досі віддають перевагу паперовим квитанціям, готівці та особистим візитам до установ.