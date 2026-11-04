На телефоне появилась зеленая или оранжевая точка: что она значит и когда стоит волноваться

Если точка светится, когда вы не используете камеру или микрофон, необходимо выяснить, какое приложение ее активировало

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Зеленая или оранжевая точка в верхней части экрана смартфона – индикатор конфиденциальности. Он показывает, что приложение использует камеру или микрофон.

"Телеграф" рассказывает, где искать индикатор, что означает его цвет и как проверять доступ приложений. Необходимо обратить внимание на эти точки, если они появляются без понятной причины: вы не фотографируете, не разговариваете и не записываете звук.

Значение точки зависит от операционной системы. На Android ее вид может отличаться в зависимости от производителя смартфона.

Где появляется точка и что означает ее цвет

На iPhone индикатор расположен в строке состояния, в правом верхнем углу экрана, возле фронтальной камеры. Зеленый цвет означает, что работает камера или камера и микрофон, оранжевый – только микрофон.

На устройствах с Android такая функция доступна с Android 12. Обычно зеленая точка в правом верхнем углу сигнализирует, что работает камера и/или микрофон. На смартфонах Samsung или Xiaomi внутри небольшой плашки может также появляться значок камеры или микрофона.

Зеленая точка на экране. Фото: "Tech Advisor"

Индикатор можно увидеть при работе с приложениями или на экране блокировки. Обычно он появляется во время видеовызова, фотографирования, записи голосового сообщения в WhatsApp или съемки истории в Instagram. Во время телефонного разговора или работы с диктофоном активируется микрофон и система тоже показывает соответствующий сигнал.

Когда активность камеры или микрофона должна насторожить

Если вы открыли камеру или начали вызов в мессенджере, доступ к этим функциям очевиден. Если же точка светится, когда вы ничего такого не делаете, выясните, какое приложение ее активировало.

Причиной могут быть разрешения, предоставленные ранее, или работа программы в фоновом режиме. Возможно и вредоносное программное обеспечение. Особого внимания требуют неизвестные приложения с широкими разрешениями, непонятным назначением или установленные не из официального магазина.

Как найти приложение и отключить лишний доступ

На iPhone откройте Центр управления: вверху будет видно, какое приложение сейчас или недавно использовало камеру или микрофон. На Android опустите шторку уведомлений и нажмите индикатор, чтобы увидеть доступ к приложению. Во многих версиях Android историю обращений можно просмотреть в Панели конфиденциальности. Она показывает, какие программы и когда использовали камеру, микрофон и геолокацию.

Если причина активности неясна, закройте подозрительное приложение на экране переключения программ и проверьте его разрешения. На iPhone откройте "Параметры", перейдите к разделу конфиденциальности и безопасности и выберите "Микрофон" или "Камера". Выключите доступ к программам, которым эти функции не требуются.

На Android доступе можно управлять через "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Диспетчер разрешений". Если неизвестное приложение имеет непонятное назначение и доступ к важным функциям, проверьте, откуда его установили, и при необходимости удалите. Если устройство подозрительно ведет себя, воспользуйтесь антивирусным сканером.

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