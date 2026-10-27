Секрет вашого телефону: для чого маленький отвір на корпусі

Посередині захований додатковий мікрофон

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Крихітний отвір поруч із роз’ємом для заряджання – це мікрофон. Він вловлює звук, а разом з іншими мікрофонами допомагає зробити голос чіткішим під час дзвінків і відеозапису.

Про призначення цього отвору розповідає матеріал MSN. Нижній край корпусу зручний для розміщення мікрофона: під час розмови він розташований близько до рота.

Як кілька мікрофонів поліпшують звук

У сучасних смартфонах зазвичай є кілька мікрофонів. Основний вловлює голос, а додаткові – навколишні звуки: вітер, транспорт та інший фоновий шум. Програмне забезпечення обробляє сигнали й приглушує перешкоди, щоб співрозмовник краще чув мовлення.

Кілька мікрофонів допомагають розпізнавати голос, записувати стереозвук і просторове звучання. Під час знімання відео один мікрофон може вловлювати мовлення, інший – звуки навколо. Потім програма змішує їх. Така система поширена у смартфонах середнього й високого цінових сегментів, але додаткові мікрофони трапляються і в бюджетних моделях.

Чому не можна вставляти голку в отвір

Отвір мікрофона іноді плутають з отвором для виймання лотка SIM-картки. Вставляти туди скріпку, шпильку чи голку не можна. Навіть якщо конструкція захищає внутрішні елементи від гострих предметів, сильне натискання може їх пошкодити.

Металеві та інші струмопровідні інструменти особливо небезпечні, коли телефон увімкнений: вони можуть спричинити коротке замикання. Через пошкодження голос може стати приглушеним, а функції шумозаглушення, розпізнавання мовлення й запису навколишніх звуків – перестати працювати. Іноді для усунення несправності потрібен ремонт.

Вставляти сюди скріпку, шпильку чи голку не можна/Фото: ШІ

Як доглядати за мікрофоном

Регулярно оглядайте ділянку навколо отвору: пил, ворс і сміття заважають проходженню звуку. Для легкого очищення поверхні підійдуть суха ватна паличка, м’яка щітка або м’яка груша для продування. Не проштовхуйте бруд усередину. Також перевірте, чи не закривають отвір чохол або підставка.

Перевірити мікрофон можна за допомогою короткого голосового повідомлення або відеозапису. Якщо голос звучить віддалено й приглушено, а фоновий шум надто помітний, мікрофон може бути засмічений або пошкоджений. Якщо після обережного очищення звук не поліпшився, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Як повідомляв "Телеграф", під час відключень світла смартфон можна зарядити від джерела безперебійного живлення або сонячного зарядного пристрою. Тому запас енергії варто забезпечити заздалегідь.