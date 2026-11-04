Пельмені, ковбаса, сардельки в "АТБ" різко впали в ціні – що встигнути купити цього тижня

На окремі м’ясні вироби та напівфабрикати знижки сягають 40%

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З 4 по 10 листопада в "АТБ" діють акційні ціни на пельмені, ковбасу та сардельки. У добірці – вісім пропозицій зі знижками від 29%.

Як повідомляє "Телеграф", серед акційних пропозицій на м’ясні вироби – пельмені "Три Ведмеді" Мішутка з індичкою, 0,65 кг, за 142,90 грн замість 239,90 грн (−40%). Варіант із телятиною, 450 г, коштує 107,90 грн замість 179,90 грн (−40%).

Детальніше про це у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Пельмені "Левада" з яловичиною, 0,8 кг, продають за 152,90 грн замість 235,90 грн (−35%). Упаковка з яловичиною та свининою, 0,9 кг, обійдеться у 159,50 грн замість 245,50 грн (−35%).

В АТБ діють акційні ціни на пельмені та м’ясні вироби

Ковбаса "М’ясна лавка" "До пюрешки", 0,5 кг, подешевшала до 85,90 грн зі 143,50 грн (−40%). "Губернська" від "М’ясна лавка/Своя лінія" коштує 90,90 грн замість 151,50 грн (−40%). Ковбасу Глобино "Мортаделька" пропонують за 279,89 грн/кг замість 394,89 грн/кг (−29%).

Сардельки "М’ясна лавка/Своя лінія" "До макарошків" продають за 174,89 грн/кг замість 269,89 грн/кг – знижка становить 35%.

В "АТБ" до 10 листопада діють знижки на ковбасу та сардельки

Раніше "Телеграф" також розповідав, які засоби для прання та прибирання в АТБ можна придбати зі значними знижками та за якими цінами їх продають.