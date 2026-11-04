Пельмени, колбаса, сардельки в "АТБ" резко подешевели – что успеть купить на этой неделе

На отдельные мясные изделия и полуфабрикаты скидки достигают 40%

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С 4 по 10 ноября в "АТБ" действуют акционные цены на пельмени, колбасу и сардельки. В подборке – восемь предложений со скидками от 29%.

Как сообщает "Телеграф", среди акционных предложений на мясные изделия – пельмени "Три Медведя" Мишутка с индейкой, 0,65 кг, за 142,90 грн вместо 239,90 грн (−40%). Вариант с телятиной, 450 г, стоит 107,90 грн вместо 179,90 грн (−40%).

Подробнее об этом в материале: "В "АТБ" начались крупные скидки: на каких товарах и продуктах можно сэкономить".

Пельмени "Левада" с говядиной, 0,8 кг, продают за 152,90 грн вместо 235,90 грн (−35%). Упаковка с говядиной и свининой, 0,9 кг, обойдется в 159,50 грн вместо 245,50 грн (−35%).

В АТБ действуют акционные цены на пельмени и мясные изделия

Колбаса "М’ясна лавка" "До пюрешки", 0,5 кг, подешевела до 85,90 грн со 143,50 грн (−40%). "Губернська" от "М’ясна лавка/Своя лінія" стоит 90,90 грн вместо 151,50 грн (−40%). Колбасу Глобино "Мортаделька" предлагают за 279,89 грн/кг вместо 394,89 грн/кг (−29%).

Сардельки "М’ясна лавка/Своя лінія" "До макарошків" продают за 174,89 грн/кг вместо 269,89 грн/кг – скидка составляет 35%.

В "АТБ" до 10 ноября действуют скидки на колбасу и сардельки

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какие средства для стирки и уборки в АТБ можно приобрести со значительными скидками и по каким ценам они продаются.