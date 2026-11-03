Солодка пропозиція за 50 грн: популярні шоколадки скоро потраплять під акцію в "АТБ"

Акційна пропозиція має стартувати післязавтра, як повідомляє автор допису

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Покупців "АТБ" очікує акційна пропозиція на шоколадки "Millennium". Їх продаватимуть за спеціальною ціною – 50 гривень за штуку. Початок акції запланований на 5 листопада.

Про це повідомив автор акаунта @super_znyzhky_akcii у Threads. У своєму дописі він коротко розповів про майбутню пропозицію.

Шоколадки Millennium в "АТБ" продаватимуть за акційною ціною близько 50 гривень

В акції братимуть участь три види шоколаду: білий із мигдалем і кокосом, молочний із мигдалем, а також чорний із мигдалем і журавлиною.

За словами автора публікації, шоколадки "Millennium" з'являться серед акційних товарів уже післязавтра. Їхня вартість становитиме 50 гривень. Таким чином, охочі придбати ці солодощі зможуть скористатися пропозицією, щойно вона почне діяти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про тиждень знижок в "АТБ", під час якого покупці можуть придбати продукти, напої, побутову хімію та товари для догляду за нижчими цінами. На окремі позиції діють знижки майже 50%, а за деякі товари можна заощадити понад 200 гривень. Акційні пропозиції тривають ще день - до 3 листопада включно.