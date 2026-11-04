Сьомга, форель, лосось у "АТБ" різко впали в ціні: що купити до 10 листопада

Рибу та морепродукти пропонують зі знижками від 22% до 30%

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З 4 по 10 листопада в "АТБ" діють акції на рибу та морепродукти. Дешевше продають продукцію Norven, філе хека, морський коктейль і крабові палички.

Про акційні ціни та розміри знижок розповідає "Телеграф". Слабосолена сьомга Norven і форель Norven, кожна вагою 210 г, коштують по 279,90 грн замість 402,40 грн – знижка становить 30%.

Детальніше про це у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Лосось Norven 340 г продають за 329,90 грн замість 449,90 грн (−26%). Асорті з морепродуктів цього ж бренду 300 г коштує 225,90 грн замість 290,40 грн (−22%), а креветка 330 г – 178,90 грн замість 229,90 грн (−22%).

Філе хека "День у День" подешевшало на 22%: кілограм обійдеться у 249,90 грн замість 320,50 грн.

Морський коктейль "Своя Лінія" 400 г пропонують за 144,90 грн замість 193,90 грн – зі знижкою 25%. Крабові палички "Своя лінія" 500 г коштують 99,90 грн замість 143,90 грн, тобто на 30% дешевше.

В АТБ діють знижки на рибу та морепродукти

Раніше "Телеграф" також розповідав, яка новинка від Milka з’явилася на полицях магазинів АТБ напередодні новорічних свят та чим вона може здивувати покупців.