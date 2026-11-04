Семга, форель, лосось в "АТБ" резко подешевели: что купить до 10 ноября

Рыбу и морепродукты предлагают со скидками от 22% до 30%

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С 4 по 10 ноября в "АТБ" действуют акции на рыбу и морепродукты. Дешевле продают продукцию Norven, филе хека, морской коктейль и крабовые палочки.

Об акционных ценах и размерах скидок рассказывает "Телеграф". Слабосоленые семга Norven и форель Norven, каждая весом 210 г, стоят по 279,90 грн вместо 402,40 грн – скидка составляет 30%.

Подробнее об этом в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

Лосось Norven 340 г продают за 329,90 грн вместо 449,90 грн (−26%). Ассорти из морепродуктов этого же бренда 300 г стоит 225,90 грн вместо 290,40 грн (−22%), а креветка 330 г – 178,90 грн вместо 229,90 грн (−22%).

Филе хека "День у День" подешевело на 22%: килограмм обойдется в 249,90 грн вместо 320,50 грн.

Морской коктейль "Своя Лінія" 400 г предлагают за 144,90 грн вместо 193,90 грн – со скидкой 25%. Крабовые палочки "Своя лінія" 500 г стоят 99,90 грн вместо 143,90 грн, то есть на 30% дешевле.

В АТБ действуют скидки на рыбу и морепродукты

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какая новинка от Milka появилась на полках магазинов АТБ накануне новогодних праздников и чем она может удивить покупателей.