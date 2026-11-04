Залишилося 10 % заряду: що вимкнути в телефоні, щоб протриматися до ранку

Кілька налаштувань допоможуть зменшити витрати батареї

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Якщо телефон майже розрядився, а зарядити його до ранку немає змоги, зменште яскравість екрана, вимкніть непотрібні підключення та активуйте енергозбереження.

Серед рекомендацій Google також менше користуватись функціями, які не дають екрану згаснути або постійно передають дані. Зокрема, можна обмежити доступ до геоданих, вимкнути точку доступу й віддати перевагу вайфаю замість мобільного інтернету.

Які функції вимкнути

Вимкніть геолокацію, якщо вона зараз не потрібна. Тривале користування GPS і навігацією витрачає заряд. Коли ви вимкнете доступ до геоданих, частина застосунків і функцій перестане працювати коректно.

Якщо не користуєтеся Bluetooth і точкою доступу, вимкніть їх. Коли мобільна мережа зовсім не потрібна, увімкніть режим польоту: це обмежить підключення та збереже заряд.

Якщо потрібен інтернет, віддайте перевагу Wi-Fi, а не мобільному інтернету. За поясненням Apple, вайфай споживає менше заряду, ніж підключення до стільникової мережі. На автономність впливає і сила сигналу: телефон витрачає заряд на пошук мережі та роботу за слабкого покриття. Якщо покриття немає, компанія рекомендує ввімкнути режим польоту.

Як зменшити витрати заряду на екран

Знизьте яскравість екрана й скоротіть час до його автоматичного вимкнення. Відкладіть перегляд відео, ігри з насиченою графікою та тривале користування застосунками. Варто також менше користуватися камерою та не слухати музику.

Як увімкнути енергозбереження

На Android:

відкрийте "Налаштування"

перейдіть у розділ "Акумулятор"

виберіть "Режим енергозбереження"

Цей режим обмежує або вимикає фонові дії та вмикає темну тему. Через це деякі функції й візуальні ефекти можуть працювати із затримками, як і з’єднання з мережею.

На iPhone:

відкрийте "Параметри"

перейдіть у "Акумулятор"

виберіть "Режим живлення"

увімкніть режим низького енергоспоживання

Він зменшує витрати енергії: уповільнює або вимикає перевірку пошти, оновлення даних програм у фоновому режимі та частину візуальних ефектів.

Як повідомляв "Телеграф", для довшої роботи смартфона під час відключень світла варто не тільки зменшити яскравість екрана, а й обмежити фонову активність застосунків. За критичного заряду увімкніть режим "екстрена економія електроенергії" або переведіть смартфон у режим польоту.