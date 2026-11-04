Осталось 10% батареи: что отключить в телефоне, чтобы продержаться до утра
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Несколько настроек помогут сократить расход заряда батареи
Если телефон почти разрядился, а зарядить его до утра нет возможности, уменьшите яркость экрана, выключите ненужные подключения и активируйте энергосбережение.
Среди рекомендаций Google также советует реже пользоваться функциями, которые не дают экрану погаснуть или постоянно передают данные. В частности, можно ограничить доступ к геоданным, выключить точку доступа и предпочесть Wi-Fi мобильному интернету.
Какие функции выключить
Отключите геолокацию, если она сейчас не нужна. Длительное использование GPS и навигации расходует заряд. Когда вы отключите доступ к геоданным, часть приложений и функций перестанет работать корректно.
Если вы не пользуетесь Bluetooth и точкой доступа, отключите их. Когда мобильная сеть совсем не нужна, включите режим полета: это ограничит подключения и сохранит заряд.
Если нужен интернет, отдайте предпочтение Wi-Fi, а не мобильному интернету. По объяснению Apple, Wi-Fi расходует меньше заряда, чем подключение к сотовой сети. На время автономной работы влияет и сила сигнала: телефон расходует заряд на поиск сети и работу при слабом покрытии. Если покрытия нет, компания рекомендует включить режим полета.
Как снизить расход заряда на экран
Уменьшите яркость экрана и сократите время до его автоматического выключения. Отложите просмотр видео, игры с насыщенной графикой и длительное использование приложений. Также стоит реже пользоваться камерой и не слушать музыку.
Как включить энергосбережение
На Android:
- откройте "Настройки"
- перейдите в раздел "Аккумулятор"
- выберите "Режим энергосбережения"
Этот режим ограничивает или отключает фоновые действия и включает темную тему. Из-за этого некоторые функции и визуальные эффекты могут работать с задержками, как и подключение к сети.
На iPhone:
- откройте "Настройки"
- перейдите в "Аккумулятор"
- выберите "Режим питания"
- включите режим низкого энергопотребления
Он снижает расход энергии: замедляет или отключает проверку почты, обновление данных приложений в фоновом режиме и часть визуальных эффектов.
Как сообщал "Телеграф", чтобы смартфон дольше работал во время отключений света, стоит не только уменьшить яркость экрана, но и ограничить фоновую активность приложений. При критическом уровне заряда включите режим "экстренная экономия электроэнергии" или переведите смартфон в режим полета.