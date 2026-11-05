Навіщо класти крейду в шухляду з білизною: хитрий трюк досвідчених господинь

Простий засіб допомагає впоратися із неприємним запахом

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Кілька шматочків крейди в шухляді з білизною вбирають зайву вологу. Цей простий побутовий прийом стане в пригоді, якщо в закритому місці для зберігання з’явилися вогкість і неприємний запах.

Як пояснює ZAXID.NET, крейда вбирає вологу завдяки своєму складу та структурі. Спосіб особливо доречний у холодну пору року й у сезон дощів, коли в шафах часто стає волого та може з'являтися затхлий запах.

Куди покласти крейду та для чого її використовують

Усе просто: шматочки крейди кладуть там, де зберігають речі. Це може бути шухляда з білизною, шафа чи тумбочка. Кілька шматочків можна залишити й біля взуття.

Крейда. Фото: Артікус

Крейда поглинає зайву вологу. Вогкість у закритому просторі часто супроводжується неприємним запахом – саме з цим може допомогти впоратися про цей спосіб.

Проте важливо розуміти, що крейда допомагає запобігти проблемі. На плісняву, яка вже з’явилася в місці зберігання речей, вона не впливає.

Як повідомляв "Телеграф", затхлий запах у шафі часто пов’язаний із вологим одягом, браком провітрювання та надто щільно складеними речами. Щоб позбавитися його, потрібно вийняти речі, очистити та добре просушити полиці. Для поглинання запаху можна залишити там відкриту ємність із содою або загорнуте в марлю активоване вугілля.