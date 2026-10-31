Бабусин секрет прибирання: як видалити жирні плями зі стін і шафок за допомогою хліба

М’якуш прикладають до забруднення без тертя, а для стійкіших слідів використовують інші домашні засоби

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Невеликі свіжі плями жиру на стіні можна спробувати прибрати звичайним білим хлібом. М’який м’якуш збирає частину забруднення без змочування поверхні, однак із давніми засохлими слідами цей спосіб може не впоратися.

Такий спосіб домашнього прибирання описує Deccoria.pl.

Його також застосовують на деяких фасадах шафок і шпалерах, попередньо випробувавши на малопомітній ділянці.

Як очистити пляму хлібним м’якушем

Для цього потрібен звичайний м’який білий хліб. З нього зрізають скоринку, а з м’якуша формують кульку. Хрусткі багети та хліб із твердою скоринкою для такого чищення не підходять: вони здатні подряпати делікатну поверхню.

Кульку обережно прикладають до жирної плями й злегка притискають, щоб м’якуш увібрав частину жиру та інших забруднень. Терти або шкребти стіну хлібом не потрібно. Коли м’якуш забрудниться, його повертають чистим боком і повторюють дію.

М’який хлібний м’якуш допомагає прибрати свіжі жирні плями зі стіни Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Найкраще випробовувати цей спосіб на свіжих плямах невеликої площі. Він дає змогу обробити окремий слід без миття всієї стіни. Навіть таке делікатне очищення підходить не кожному покриттю, тому проба на непомітному місці потрібна і для стін, і для меблевих фасадів.

Чим ще можна видалити жирні сліди

Для стін, які можна мити, та фасадів шафок підійде засіб для миття посуду. Кілька крапель додають у теплу воду, змочують м’яку ганчірку й добре її відтискають. Забруднення обережно протирають, а залишки мийного засобу прибирають іншою чистою, ледь вологою ганчіркою.

На свіжій жирній плямі можна випробувати картопляне борошно, яке поглинає жир. Невелику кількість наносять на забруднену ділянку, залишають ненадовго, а потім делікатно знімають м’якою щіткою або сухою ганчіркою. Втирати борошно у стіну не слід, щоб не розмазати пляму.

Для видалення жиру зі стін важливо враховувати тип покриття Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Харчову соду змішують із невеликою кількістю води до утворення пасти й обережно наносять на забруднення. Вона має абразивні властивості: сильне тертя здатне пошкодити фарбу або залишити світліший слід. Для легких забруднень, відбитків пальців і потертостей на стіні також використовують гумку для стирання – без сильного натискання й інтенсивного тертя.

Розведений водою оцет може допомогти з очищенням окремих поверхонь, які можна мити. Перед застосуванням перевіряють, як матеріал реагує на розчин. На натуральному камені та делікатних оздобленнях оцет не використовують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, для чого розпилювати оцет на матрац: про цей домашній трюк знають не всі.