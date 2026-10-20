Не лише для випічки: як звичайний крохмаль стане в пригоді вдома

Продукт із кухонної шафи стане у пригоді для миття вікон, видалення свіжих жирних плям і усунення затхлого запаху

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Найчастіше крохмаль використовують у кулінарії. Його додають до киселів, соусів і десертів, щоб зробити їх густішими. Але цей продукт можна використовувати й у побуті: мити вікна без розводів, прибирати жир із тканини та освіжати килим.

У деяких домашніх справах крохмаль може замінити звичні засоби для чищення. Як пише HomeInCube, секрет – у дрібних частинках і здатності продукту вбирати жир.

Як вимити вікна крохмалем

Для очищення скла крохмаль потрібно змішати з водою. За бажання до суміші можна додати трохи оцту. Готовий розчин нанести на вікно, а потім витерти ганчіркою або скребком для скла.

Дрібні частинки допомагають видалити жир і невеликі забруднення, не залишаючи розводів. Крохмаль очищає поверхню делікатно й не дряпає її, тому після обробки скло залишається чистим і блискучим.

Ще одна перевага цього способу – відсутність різкого хімічного запаху, який часто залишається після звичайних засобів для миття вікон.

Крохмаль проти жирних плям

Крохмаль можна використати і як першу допомогу, якщо жир потрапив на одяг, скатертину чи диван. Його потрібно насипати просто на свіжу пляму й залишити на деякий час, щоб порошок поступово увібрав забруднення.

Крохмаль допомагає освіжити м’які меблі та замінює сухий шампунь. Фото згенеровано ШІ

Потім крохмаль потрібно видалити щіткою або пилососом, а забруднене місце дочистити звичним способом. Цей спосіб підходить і для оббивки, і для килимів – тобто для поверхонь, які не так просто випрати.

Перевага такої обробки в тому, що тканину не потрібно одразу змочувати. Це допомагає уникнути розводів, які можуть з’явитися після чищення водою.

Як освіжити килим і м’які меблі крохмалем

Ще один спосіб використання крохмалю – боротьба з неприємними запахами. Цей метод особливо зручний для килимів і м’яких меблів, які складно повністю випрати.

Поверхню потрібно посипати крохмалем, залишити приблизно на 10 хвилин, а потім ретельно пропилососити. Порошок поглине запахи й допоможе позбутися затхлості.

Після такої обробки матеріал має свіжіший вигляд, а його колір – яскравіший.

Як крохмаль може замінити сухий шампунь

Здатність вбирати жир стане в пригоді й поза прибиранням. Можна нанести невелику кількість крохмалю на корені волосся, злегка помасажувати, а потім вичесати його. Після цього волосся матиме свіжіший вигляд і стане об’ємнішим. Для темного волосся до крохмалю радять додати трохи какао: це допоможе уникнути помітного білого нальоту. По суті, крохмаль замінить сухий шампунь.