Зачем класть мел в ящик с бельем: хитрый трюк опытных хозяек

Простое средство справляется с избыточной влажностью

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Несколько кусочков мела в ящике с бельем впитывают лишнюю влагу. Этот простой бытовой прием пригодится, если в закрытом месте для хранения появились сырость и неприятный запах.

Как объясняет ZAXID.NET, мел впитывает влагу благодаря своему составу и структуре. Способ особенно уместен в холодное время года и в сезон дождей, когда в шкафах часто становится сыро.

Мел. Фото: Артікус

Куда положить мел и для чего его используют

Все просто: кусочки мела кладут там, где хранят вещи. Это может быть ящик с бельем, шкаф или тумбочка. Несколько кусочков можно оставить и возле обуви.

Мел поглощает лишнюю влагу. Сырость в закрытом пространстве часто сопровождается неприятным запахом – именно с этим может помочь справиться этот способ.

Однако важно понимать, что мел помогает предотвратить проблему. На плесень, которая уже появилась в месте хранения вещей, он не влияет.

Как сообщал "Телеграф", затхлый запах в шкафу часто связан с влажной одеждой, отсутствием проветривания и слишком плотно сложенными вещами. Чтобы избавиться от него, нужно вынуть вещи, очистить и хорошо просушить полки. Для поглощения запаха можно оставить там открытую емкость с содой или завернутый в марлю активированный уголь.