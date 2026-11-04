Більше не знайдете ні "Союзне", ні "Харківське" печиво: що стало з легендарним смаколиком

Бісквіт отримав нове ім’я

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До повномасштабної війни це печиво знали як "Союзне". Тепер воно з’явиться в магазинах під назвою "Смухасте". Ребрендинг торкнувся й інших аспектів продукту.

Ласощі випускають у місті вже понад 100 років, повідомляють місцеві ЗМІ. У 2022 році печиво перейменували на "Харківське", але це не допомогло збільшити продажі по всій країні.

Як придумали назву "Смухасте"

Нову назву придумало креативне агентство Arriba!. Його команда провела глибинні інтерв’ю з любителями печива й помітила характерну звичку: більшість покупців їдять його смужками, поступово відокремлюючи один шар від іншого.

"Під час глибинних інтерв’ю зі споживачами команда проєкту виявила цікаву модель поведінки: більшість покупців їдять це печиво, повільно відокремлюючи шар за шаром. Цю смугастість і поклали в основу оновленого брендингу. Назва "Смухасте" відображає головну фізичну особливість продукту – його смугасту текстуру, водночас зберігаючи згадку про походження через частинку "ХА"", – розповіли в команді Arriba!.

У назві поєднали особливість бісквіта й перший склад назви Харкова: в українському слові "смугасте" другий склад замінили на "ха". Зв’язок із містом підкреслили й на упаковці – написом "М’яке бісквітне печиво з Харкова". Він одразу пояснює покупцеві, що це за продукт.

Рожеві упаковки печива "Смухасте" у картонній коробці з жовто-рожевими смужками на металевій полиці

Що змінилося в упаковці печива

Для різних смаків розробили смужки різних кольорів – так покупцям буде простіше знайти потрібний варіант на полиці. Рожевим позначили класичний бісквіт, коричневим – варіант із какао, вишневим – печиво з вишневим мармеладом.

Печиво продаватимуть у герметичній упаковці флоупак. Термін придатності збільшили до 6 місяців. Виробник – кондитерська фабрика "Волхов" – запевняє, що склад не змінився.

За даними аналітичного агентства Nielsen Ukraine, печиво вже входить до числа 30 найпродаваніших товарів своєї категорії на українському ринку.

Як повідомляв "Телеграф", справжнім символом міста називають популярний торт "Харківський". Вперше він надійшов у продаж у далекому 1896 році. Відтоді його полюбили й діти, і дорослі.