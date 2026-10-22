Наче чаклунство з Гаррі Поттера: "апокаліптичні" хмари над Харковом вразили українців (фото)

Це природне явище зачарувало українців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В небі над Харковом була помічена рідкісна та незвичайна картина. Над містом пливли дещо зловісні, але надзвичайно гарні хмари — Undulatus asperatus.

Про це розповіла користувачка під ніком neskoromna в соціальній мережі Threads. За її словами, ця картина її просто зачарувала.

Жінка оприлюднила фото харківського неба. В цей момент хмари на ньому утворювали чудернацькі хвилеподібні візерунки.

"Але страшно гарно сьогодні у Харкові", — написала вона.

Небо в Харкові вразило українців

Небо в Харкові вразило українців

Небо в Харкові вразило українців

Небо в Харкові вразило українців

Як відреагували в мережі?

Користувачі з подивом та захватом коментують пост жінки. Люди також діляться власними фото цього природного явища, а офіційний акаунт "Укргідрометцентру" навіть вказав назву цих хмар — Undulatus asperatus або шорсткі хмари.

"Дякуючи вам, я підняла голову і побачила це чудове небо у Харкові";

"Це хмари Undulatus asperatus";

Коментарі користувачів

"Asperatus. Досить апокаліптичний з вигляду тип хмар. Шкода не бачу цю красу. Мб поки що))";

"Воно було якось одномоментно, але дякую за назву, я знала, що у них є назва";

Коментарі користувачів

"Як затамовує";

"Як добре, що ви це сфоткали. А то я якраз їхала і засмучувалась, що не сфотографувала";

"В історичному та культурному контексті хмари типу "асперітас" (asperitas) часто сприймалися як передвісник кінця світу, Страшного суду або вторгнення прибульців. Оскільки вони нагадують бурхливий, перевернутий догори дном океан під час шторму, їхній апокаліптичний і моторошний вигляд у народних уявленнях цілком закономірно викликає страх і відчуття неминучої загибелі. Ндаааа…..", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що ще відомо про такі хмари

Undulatus asperatus (офіційна назва — Asperitas від латинського asper — шорсткий, нерівний) — це рідкісний та незвичайний тип хмар, які зовні нагадують бурхливе море, якщо дивитись на небо знизу. Вони створюють враження темних, хаотичних хвиль. Попри свій жахливий та апокаліптичний вигляд, вони зазвичай розсіюються без грози або сильного дощу.

Широку популярність явище набуло після того, як у 2006 році американка Джейн Віггінс сфотографувала такі хмари у Сідар-Рапідс (штат Айова, США). А термін undulatus asperatus ("хвилясто-шорсткі") запропонував засновник "Товариства любителів хмар" Гевін Претор-Пінні у 2009 році.

Хмари Undulatus asperatus. Фото ілюстративне

Такі хмари утворюються під впливом гравітаційних хвиль у нижній атмосфері, коли повітряні маси рухаються на різних рівнях з різними швидкостями та напрямками. Це зумовлює, що вони мають хаотичну, нерівномірну і тривимірну структуру знизу.

Хмари Undulatus asperatus. Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну прийде похолодання і де чекати на перші заморозки.