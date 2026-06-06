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Солодка легенда Харкова: як виглядає і скільки коштує торт, якому 130 років

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
Символ Харкова
Символ Харкова. Фото Колаж "Телеграфу"

Однією з головних фішок десерту є те, що торт складається з 30 шматочків і круглого центру

Справжнім символом міста Харків гордо називають популярний торт під назвою "Харківський", який вперше вийшов у продаж у далекому 1896 році і відтоді сподобався як найменшим, так і дорослим.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, у чому особливість цього смаколика і чому його так люблять городяни та гості Харкова.

Десерт є порційним шоколадно-вафельним тортом, покритим шоколадною глазур’ю. Торт декорований фігурками із шоколаду та фруктами із помадки. Він складається з 11 шарів вафель, перемащених начинкою з какао, олії та подрібнених горіхів.

Харківський торт
Харківський торт

Створили легендарний торт на фабриці Бормана, яка відкрилася у Харкові у 1896 році. Жорж (Григорій) Борман був українським підприємцем з німецьким корінням. У наш час фабрика має назву "Бісквіт-Шоколад".

Однією з головних фішок десерту є те, що торт складається з 30 шматочків і круглого центру. Стандартна вага — 1500 грам.

Чому ж "Харківський" торт люблять і діти, і дорослі?

Секрет популярності цієї насолоди відзначають у вдалому поєднанні хрустких вафельних коржів, ніжної шоколадно-горіхової начинки та насиченої глазурі. Дітям подобається солодкий шоколадний смак та незвичайна форма десерту, розділеного на порційні шматочки.

Дорослі люблять торт за знайомий смак з дитинства. У багатьох він викликає теплі спогади про сімейні свята.

Тому ласощі залишаються популярними для всіх поколінь.

Харківський торт
Харківський торт

Скільки коштує Харківський торт

Вартість торта трохи відрізняється залежно від торгової точки.

Так, в "Ашані" десерт обійдеться у 1725,50 грн.

Харківський торт в "Ашані"
Харківський торт в "Ашані"

У "Сільпо" торт коштуватиме покупцям 1799 гривень.

Харківський торт у "Сільпо"
Харківський торт у "Сільпо"

У супермаркеті "Класс" торт продають за 1432 грн.

Харківський торт у "Клас"
Харківський торт у "Клас"

У "Розетці" замовити Харківський торт можна за 1529 гривень.

Харківський торт у "Розетці"
Харківський торт у "Розетці"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що торт без муки став візитною карткою Херсона. Як виглядає і скільки коштує десерт.