Солодка легенда Харкова: як виглядає і скільки коштує торт, якому 130 років

Однією з головних фішок десерту є те, що торт складається з 30 шматочків і круглого центру

Справжнім символом міста Харків гордо називають популярний торт під назвою "Харківський", який вперше вийшов у продаж у далекому 1896 році і відтоді сподобався як найменшим, так і дорослим.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, у чому особливість цього смаколика і чому його так люблять городяни та гості Харкова.

Десерт є порційним шоколадно-вафельним тортом, покритим шоколадною глазур’ю. Торт декорований фігурками із шоколаду та фруктами із помадки. Він складається з 11 шарів вафель, перемащених начинкою з какао, олії та подрібнених горіхів.

Харківський торт

Створили легендарний торт на фабриці Бормана, яка відкрилася у Харкові у 1896 році. Жорж (Григорій) Борман був українським підприємцем з німецьким корінням. У наш час фабрика має назву "Бісквіт-Шоколад".

Однією з головних фішок десерту є те, що торт складається з 30 шматочків і круглого центру. Стандартна вага — 1500 грам.

Чому ж "Харківський" торт люблять і діти, і дорослі?

Секрет популярності цієї насолоди відзначають у вдалому поєднанні хрустких вафельних коржів, ніжної шоколадно-горіхової начинки та насиченої глазурі. Дітям подобається солодкий шоколадний смак та незвичайна форма десерту, розділеного на порційні шматочки.

Дорослі люблять торт за знайомий смак з дитинства. У багатьох він викликає теплі спогади про сімейні свята.

Тому ласощі залишаються популярними для всіх поколінь.

Харківський торт

Скільки коштує Харківський торт

Вартість торта трохи відрізняється залежно від торгової точки.

Так, в "Ашані" десерт обійдеться у 1725,50 грн.

Харківський торт в "Ашані"

У "Сільпо" торт коштуватиме покупцям 1799 гривень.

Харківський торт у "Сільпо"

У супермаркеті "Класс" торт продають за 1432 грн.

Харківський торт у "Клас"

У "Розетці" замовити Харківський торт можна за 1529 гривень.

Харківський торт у "Розетці"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що торт без муки став візитною карткою Херсона. Як виглядає і скільки коштує десерт.