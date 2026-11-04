Больше не найдете ни "Союзное", ни "Харьковское" печенье: что стало с легендарным лакомством

Бисквит получил новое имя

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До полномасштабной войны это печенье знали как "Союзное". Теперь оно появится в магазинах под названием "Смухасте". Ребрендинг затронул и другие стороны продукта.

Лакомство выпускают в городе уже более 100 лет, сообщают местные СМИ. В 2022 году печенье переименовали в "Харьковское", но это не помогло увеличить продажи по всей стране.

Как придумали название "Смухасте"

Новое название придумало креативное агентство Arriba!. Его команда провела глубинные интервью с любителями печенья и заметила характерную привычку: большинство покупателей едят его полосками, постепенно отделяя один слой от другого.

"Во время глубинных интервью с потребителями команда проекта выявила интересную модель поведения: большинство покупателей едят это печенье, медленно отделяя слой за слоем. Эту полосатость и сделали основой обновленного брендинга. Название "Смухасте" отражает главную физическую особенность продукта – его полосатую текстуру, одновременно сохраняя упоминание о происхождении через частицу "ХА"", – рассказали в команде Arriba!.

В названии объединили особенность бисквита и первый слог названия Харькова: в украинском слове "смугасте" второй слог заменили на "ха". Связь с городом подчеркнули и на упаковке – надписью "М’яке бісквітне печиво з Харкова". Она сразу объясняет покупателю, что это за продукт.

Что изменилось в упаковке печенья

Для разных вкусов разработали полоски разных цветов – так покупателям будет проще найти нужный вариант на полке. Розовым обозначили классический бисквит, коричневым – вариант с какао, вишневым – печенье с вишневым мармеладом.

Печенье будут продавать в герметичной упаковке флоупак. Срок годности увеличили до 6 месяцев. Производитель – кондитерская фабрика "Волхов" – заверяет, что состав не изменился.

По данным аналитического агентства Nielsen Ukraine, печенье уже входит в число 30 самых продаваемых товаров своей категории на украинском рынке.

Как сообщал "Телеграф", настоящим символом города называют популярный торт "Харьковский". Впервые он поступил в продажу в далеком 1896 году. С тех пор его полюбили и дети, и взрослые.