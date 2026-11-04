По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримуватиме доплати від держави взимку

Доплати отримуватимуть ремонтні бригади, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських атак

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Уряд 4 листопада підтримав поновлення програми доплат працівникам, які відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак. Енергетикам, комунальникам і залізничникам виплачуватимуть по 30 тисяч гривень щомісяця в осінньо-зимовий період.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, Міненерго невідкладно розробило проєкт рішення за ініціативи Президента України.

Кому і коли виплачуватимуть допомогу

Державну допомогу надаватимуть працівникам, залученим до ремонтів на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Програма також охоплює об’єкти залізничного транспорту загального користування.

"Державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об’єктах залізничного транспорту загального користування у період найсуворіших погодних умов – з листопада до березня. Виплати розпочнемо вже цього місяця", – повідомив Денис Шмигаль.

Працівникам, які відновлюють інфраструктуру, поновили щомісячні доплати. Фото: Денис Шмигаль/Facebook Джерело: денис шмигаль

Координуватимуть експериментальний проєкт Міненерго та Мінінфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", узимку в Україні збережуться графіки відключень світла та аварійні знеструмлення.